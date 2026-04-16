Ni bicarbonato ni vinagre: el poderoso truco casero para quitar la grasa pegada debajo de tu sartén

Este truco casero de limpieza es altamente efectivo, ya que elimina la grasa sin dañar la sartén y no requiere un gran esfuerzo. Este método no solo es práctico, sino que también es una opción ecológica y segura para el hogar.

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Ni bicarbonato ni vinagre: el potente truco casero para quitar la grasa pegada debajo de tu sartén

Aunque muchos recurren al bicarbonato o al vinagre, hay truco casero aún más potente. La combinación de sal, aceite de oliva y agua caliente permite eliminar la grasa de la sartén sin dañarla. La sal actúa como un abrasivo suave que desprende la suciedad sin afectar el recubrimiento antiadherente, mientras que el aceite de oliva disuelve la grasa adherida, facilitando su eliminación sin necesidad de frotar con fuerza.