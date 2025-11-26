Dentro de un baño, uno de los problemas más frecuentes es la presencia del sarro en los distintos elementos y, ante los costosos productos químicos, muchas personas optan por el uso de distintos ingredientes caseros, donde uno es generalmente olvidado.
Ni bicarbonato, ni limón: el ingrediente poco usado para eliminar el sarro del baño
El sarro aparece en los elementos del baño debido a la acumulación de minerales, principalmente calcio y magnesio, presentes en el agua dura, que se depositan en las superficies cuando el agua se evapora.
Si bien el bicarbonato de sodio y el limón son dos de los elementos caseros más efectivos para cumplir con este objetivo, hay otro que también puede servir y es la piedra pómez.
La piedra pómez es efectiva para eliminar el sarro del baño, especialmente en superficies de porcelana como inodoros y lavabos. Es importante humedecer la piedra antes de usarla y frotar suavemente para evitar rayar la superficie.
La efectividad de este ingrediente casero se da debido a su textura porosa y abrasiva, que le permite desprender manchas difíciles como depósitos de minerales, sarro y óxido, sin rayar las superficies de porcelana o cerámica si se usa correctamente.
Es necesario aclarar que este ingrediente debe ser utilizado en superficies de porcelana, ya que, por el contrario a lo que se dijo antes, puede rayar las superficies de plástico.
Cómo usar la piedra pómez para eliminar el sarro del baño
- Prepara la zona: baja el nivel del agua en el inodoro para que las zonas con sarro queden expuestas.
- Humedece la piedra y la superficie: moja la piedra pómez en agua caliente hasta que esté completamente empapada. También humedece el área manchada de la taza del inodoro. Si las manchas son muy difíciles, puedes aplicar un poco de limpiador de inodoros sobre la piedra húmeda para mayor poder de limpieza.
- Frota suavemente: con movimientos suaves, frota la piedra pómez directamente sobre las manchas de sarro. La piedra se desgastará un poco a medida que la uses, lo cual es normal.
- Mantén la piedra húmeda: es fundamental que la piedra y la superficie se mantengan mojadas durante todo el proceso. Si la piedra se seca, vuelve a mojarla.
- Enjuaga: una vez que las manchas hayan desaparecido, enjuaga la zona con agua.
- Limpieza final: realiza una limpieza normal del inodoro y guarda la piedra pómez para futuros usos.