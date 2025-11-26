Ni bicarbonato, ni limón: el ingrediente poco usado para eliminar el sarro del baño

La piedra pómez es efectiva para eliminar el sarro del baño, especialmente en superficies de porcelana como inodoros y lavabos. Es importante humedecer la piedra antes de usarla y frotar suavemente para evitar rayar la superficie.

La efectividad de este ingrediente casero se da debido a su textura porosa y abrasiva, que le permite desprender manchas difíciles como depósitos de minerales, sarro y óxido, sin rayar las superficies de porcelana o cerámica si se usa correctamente.

piedra pomez, beneficios.jpg Con la piedra pómez, puedes decirle adiós al sarro en tu baño.

Es necesario aclarar que este ingrediente debe ser utilizado en superficies de porcelana, ya que, por el contrario a lo que se dijo antes, puede rayar las superficies de plástico.

Cómo usar la piedra pómez para eliminar el sarro del baño