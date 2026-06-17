Ni Argentina, ni Francia: el inesperado partido que Los Simpson adelantaron para la final del Mundial 2026

El encuentro de Los Simpson destaca por ser sumamente aburrido y apático, pero el detalle que encendió las alarmas de los fanáticos es la identidad de los rivales: el seleccionado azteca y el conjunto luso disputando la gloria máxima.

Aunque el episodio tiene casi tres décadas de antigüedad, el rumor cobró una relevancia inédita en el ámbito digital debido a dos factores recientes. El primero de ellos fue el sorpresivo pronóstico del tenista Novak Djokovic, quien dijo que estas selecciones llegarán a la final.

los simpson, mundial 2026

A esto se le sumó un reciente y chato partido amistoso sin goles que jugaron ambas selecciones en la vida real. El ritmo lento y la falta de emociones de ese encuentro recordó de inmediato el capítulo de Los Simpson, en el que solo habrá que esperar para ver si se trata de una predicción real.

Los Simpsons y sus predicciones más destacadas

Los Simpson han ganado fama mundial por su inquietante capacidad para anticipar eventos de la vida real. A lo largo de sus más de tres décadas en emisión, la serie creada por Matt Groening ha vaticinado momentos políticos, deportivos, tecnológicos y corporativos con gran precisión. Estos son algunos de los ejemplos más impactantes: