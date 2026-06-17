Las predicciones de Los Simpson ya son un clásico de la cultura pop, pero de cara al Mundial 2026, la familia amarilla de Springfield parece haber llevado las cosas a un nivel completamente nuevo. Sucede que una vieja teoría de las redes sociales cobró una fuerza descomunal y puso el foco sobre un partido que nadie tenía en el radar.
Ni Argentina, ni Francia: el inesperado partido que Los Simpson adelantaron para la final del Mundial 2026
El encuentro destaca por ser sumamente aburrido, pero el detalle que encendió las alarmas es la identidad de los rivales. ¿Será la final del Mundial 2026?
Según un recordado episodio emitido originalmente en 1997, el partido decisivo de la Copa del Mundo no tendrá como protagonistas a los sospechosos de siempre. Para la serie creada por Matt Groening, la gran final del torneo se definirá en un insólito choque que ni los analistas tienen pensado.
México vs. Portugal, la final del Mundial 2026, según Los Simpson
La teoría que paraliza a las plataformas digitales se basa en el capítulo "The Cartridge Family" (de la novena temporada). En dicha historia, la ciudad de Springfield se revoluciona por la llegada de un partido de fútbol para definir, textualmente, "qué nación es la mejor del mundo".
El encuentro de Los Simpson destaca por ser sumamente aburrido y apático, pero el detalle que encendió las alarmas de los fanáticos es la identidad de los rivales: el seleccionado azteca y el conjunto luso disputando la gloria máxima.
Aunque el episodio tiene casi tres décadas de antigüedad, el rumor cobró una relevancia inédita en el ámbito digital debido a dos factores recientes. El primero de ellos fue el sorpresivo pronóstico del tenista Novak Djokovic, quien dijo que estas selecciones llegarán a la final.
A esto se le sumó un reciente y chato partido amistoso sin goles que jugaron ambas selecciones en la vida real. El ritmo lento y la falta de emociones de ese encuentro recordó de inmediato el capítulo de Los Simpson, en el que solo habrá que esperar para ver si se trata de una predicción real.
Los Simpsons y sus predicciones más destacadas
Los Simpson han ganado fama mundial por su inquietante capacidad para anticipar eventos de la vida real. A lo largo de sus más de tres décadas en emisión, la serie creada por Matt Groening ha vaticinado momentos políticos, deportivos, tecnológicos y corporativos con gran precisión. Estos son algunos de los ejemplos más impactantes:
- Donald Trump: prediijeron su presidencia en el año 2000.
- Disney compra Fox: lo mostraron en un cartel en 1998.
- Submarino Titán: anticiparon un accidente similar en 2006.
- Smartwatches y videollamadas: aparecieron en los años 90.
- Corrupción en la FIFA: emitido semanas antes del escándalo real.