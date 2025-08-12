Ni aloe vera ni romero: el jugo ideal para prevenir la caída del cabello y fortalecerlo

En la lucha por no perder el cabello, y también en la de fortalecerlo, son muchas las personas que recurren al uso de diferentes elementos caseros. En este sentido, destaca un jugo que no es muy tenido en cuenta y puede ayudarte.
Generalmente, la caída del cabello y el debilitamiento del mismo se da por el paso inevitable de los años, aunque mucho tiene que ver el componente genético de cada individuo.
El jugo de cebolla es un ingrediente que es muy popular desde hace años por sus múltiples propiedades, las cuales no solo previenen la caída del cabello, también ayudan a fortalecerlo.
La cebolla tiene la capacidad de fortalecer el cabello, estimular su crecimiento y mejorar la salud del cuero cabelludo gracias a su contenido de compuestos sulfurados, antioxidantes y vitaminas, y lo cierto es que muchos no lo saben.
Todo lo que tienes que hacer es extraer el jugo de este popular alimento y aplicarlo sobre tu cuero cabelludo, para después dejarlo actuar durante un tiempo antes de enjuagarlo.
Como sucede con muchos remedios caseros, el uso en exceso del jugo de cebolla en el cabello puede ser perjudicial, aunque está comprobada su efectividad más allá de la ausencia de estudios concluyentes.
Pese a que los remedios caseros pueden ser un gran aliado, la evaluación profesional es clave para un manejo adecuado de la problemática en el cabello, sea caída o disminución.
Para extraer el jugo de cebolla, puedes usar un rallador, una licuadora o un exprimidor de frutas. Después de pelar y cortar la cebolla, se puede rallar, licuar y colar, o exprimir directamente para obtener el jugo.
Una vez cuentes con este líquido, puedes frotarlo sobre tu cuero cabelludo para lograr los beneficios ya explicados. Otra de las soluciones puede ser la de agregarlo al champú de tu baño.