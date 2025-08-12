Ni aloe vera ni romero: el jugo ideal para prevenir la caída del cabello y fortalecerlo

La cebolla tiene la capacidad de fortalecer el cabello, estimular su crecimiento y mejorar la salud del cuero cabelludo gracias a su contenido de compuestos sulfurados, antioxidantes y vitaminas, y lo cierto es que muchos no lo saben.

Todo lo que tienes que hacer es extraer el jugo de este popular alimento y aplicarlo sobre tu cuero cabelludo, para después dejarlo actuar durante un tiempo antes de enjuagarlo.

Como sucede con muchos remedios caseros, el uso en exceso del jugo de cebolla en el cabello puede ser perjudicial, aunque está comprobada su efectividad más allá de la ausencia de estudios concluyentes.

cebolla, remedio casero El jugo de cebolla puede ser un gran aliado en la lucha contra la caída y el debilitamiento del cabello

Pese a que los remedios caseros pueden ser un gran aliado, la evaluación profesional es clave para un manejo adecuado de la problemática en el cabello, sea caída o disminución.

Cómo extraer el jugo de la cebolla para lograr este beneficio

Para extraer el jugo de cebolla, puedes usar un rallador, una licuadora o un exprimidor de frutas. Después de pelar y cortar la cebolla, se puede rallar, licuar y colar, o exprimir directamente para obtener el jugo.

Una vez cuentes con este líquido, puedes frotarlo sobre tu cuero cabelludo para lograr los beneficios ya explicados. Otra de las soluciones puede ser la de agregarlo al champú de tu baño.