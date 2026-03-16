Mantener una rutina de higiene adecuada es fundamental en todas las etapas de la vida, pero al llegar a la tercera edad, el cuarto de baño se convierte en un escenario donde el equilibrio es la clave. Muchos cuidadores y familiares se preguntan: ¿cuánto tiempo es el ideal para que los adultos mayores permanezcan bajo el agua?
Ni 5 minutos, ni media hora: cuánto tiempo deben estar los adultos mayores en la ducha
Los adultos mayores no deben excederse de este límite de tiempo en la ducha, de lo contrario, pueden encontrarse con problemas
Expertos en geriatría y dermatología coinciden en que la duración óptima de una ducha para una persona mayor debe oscilar entre los 10 y 15 minutos. No más que eso.
La ducha, un enemigo para la piel de los adultos mayores
Por un lado, una limpieza de menos de 5 minutos podría resultar insuficiente para higienizar correctamente los pliegues de la piel y las zonas de mayor sudoración. Por otro lado, exceder los 20 o 30 minutos expone al adulto mayor a riesgos innecesarios.
A medida que envejecemos, nuestra piel sufre cambios estructurales: se vuelve más delgada, pierde elasticidad y produce menos aceites naturales. Cuando los adultos mayores pasan demasiado tiempo bajo el agua caliente, esta barrera protectora se debilita.
Más allá de esto, el calor genera vasodilatación. Un baño muy largo puede provocar una bajada de tensión (hipotensión), causando mareos al intentar salir de la ducha.
La ducha en los adultos mayores debe ser un proceso ágil y consciente. No se trata solo de limpieza, sino de un acto de cuidado preventivo donde el reloj será su mejor aliado en materia de salud.
Consejos para una ducha saludable en adultos mayores
- Temperatura templada: el agua debe estar entre 35°C y 37°C para evitar quemaduras o enfriamientos.
- Jabones neutros: utilizar productos tipo "syndet" que respeten el pH de la piel madura.
- Secado minucioso: al salir, es vital secar bien cada rincón del cuerpo, especialmente entre los dedos de los pies y bajo los pliegues, dando pequeños toques con la toalla sin frotar con fuerza.