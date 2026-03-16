Ni 5 minutos, ni media hora: cuánto tiempo deben estar los adultos mayores en la ducha

Expertos en geriatría y dermatología coinciden en que la duración óptima de una ducha para una persona mayor debe oscilar entre los 10 y 15 minutos. No más que eso.

La ducha, un enemigo para la piel de los adultos mayores

Por un lado, una limpieza de menos de 5 minutos podría resultar insuficiente para higienizar correctamente los pliegues de la piel y las zonas de mayor sudoración. Por otro lado, exceder los 20 o 30 minutos expone al adulto mayor a riesgos innecesarios.