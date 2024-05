►TE PUEDE INTERESAR: Nahir Galarza: el padre de Fernando Pastorizzo destrozó la película

El caso causó gran conmoción en Argentina por la modalidad del crimen y la macabra actitud de la Galarza tras asesinar a Fernando, que incluyó mensajes por WhatsApp y publicaciones en las redes sociales.

A su vez, la resolución de la Justicia causó un hito al tratarse de la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua.

Luego de que se estrenara una polémica película sobre el caso centrada en Galarza - por la que incluso la asesina cobró dinero - se viralizaron nuevamente los mensajes que la joven le envió a Fernando aquel 29 de diciembre, después de matarlo y las advertencias de la víctima días antes del crimen.

Nahir Galarza: estos son los mensajes que le envió a Fernando Pastorizzo luego de asesinarlo

Nahir le mandó dos mensajes de WhatsApp a Fernando después de asesinarlo.

El primer texto envido a las 5.52 AM dice “La podés cortar?”. Treinta segundos después le escribió: “Ya te dije que no me vi con nadie”, según reveló en ese entonces el diario local El Día.

Caso Nahir Galarza novio.jpg Nahir Galarza: los mensajes que le envió a Fernando Pastorizzo después de matarlo.

La última vez que Nahir y Fernando había intercambiado mensajes había sido el 28 de diciembre, cerca de la 1 de la madrugada. "Hubiera preferido que elijas no dejar de hablarme en ese caso", le dijo ella a la 1.04.

Tras esto, dos minutos después fue Fernando el que le respondió con varios mensajes:

- "Jajajajjajajan igual ni aunque me paguen 1 millón de dólares volvería a querer saber algo de vos. Feliz día de los inocentes y que sea la última vez que me maltrates como lo hiciste, jaja

- Y quería (sic) dejarte claro que no quiero que te metas más conmigo

- Sabes

- Pero por favor

- Yo no te jodo

- Nada más".