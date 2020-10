"Nos sentimos enamorados desde que la vimos, no se puede explicar de donde salen tantos sentimientos hermosos para una personita tan pequeña”, cuenta Victor a Infobae. Quien dio a luz es Luciana Correa, una mendocina amiga de este matrimonio igualitario bonaerense.

Por amor, la mendocina tuvo a Pilar en su vientre durante nueve meses y este lunes dio a luz a la bebé que llenará de amor el hogar de Víctor y Ezio, quienes están casados desde 2017.

pilar bebe mendocina matrimonio igualitario 2.jpg Nació Pilar: una mendocina cumplió el sueño de un matrimonio igualitario amigo

Luciana está casada y tiene cuatro hijos, dos nenas y dos nenes. Cuando supo del dolor y la lucha de sus amigos, habló con su marido Eduardo y juntos decidieron iniciar esta aventura de un nuevo embarazo para otros.

El esperma fue donado por uno de los dos papás mientras que el óvulo es de una donante anónima. Luciana tenía fecha de parto para el 14 de octubre pero la pequeña Pilar se adelantó y nació este lunes 5, día que quedará por siempre en la memoria de los tres, Víctor, Ezio y Luciana.

La joven mendocina, por las dudas que se adelantara el parto, hecho que finalmente sucedió, se instaló en Buenos Aires el domingo pasado, más precisamente en Lomas de Zamora, donde viven los papás de Pilar.

"Yo sabía que hacía mucho tiempo que ellos querían tener un hijo. Recuerdo que estuvieron averiguando en Estados Unidos y otros lugares, y nos contaron que la subrogación de vientre era muy cara –algo de 150.000 dólares- y estaban muy tristes. Un día en casa se lo propuse a mi marido. '¿Y si les presto el vientre?', le dije. -Sí, dijo él, yo te apoyo en todo. Nos decidimos, los llamé a los chicos y se los propuse. Se emocionaron y se pusieron a llorar y me dijeron que lo iban a pensar. A los 30 minutos me llamaron felices, locos de felicidad. Así comenzó todo", contó antes de parir la mendocina.

Mamá de cuatro niños, Luciana afrontó un nuevo embarazo con naturalidad a sus 34 años: "Gracias a Dios siempre he tenido partos saludables y rápidos, sin inconvenientes. Ahora le tengo un poco de miedo a la cesárea porque no lo hecho nunca, pero todo el mundo me ha dicho que no hay peligro".

Cómo fue parir en otra provincia en cuarentena por coronavirus

"El viaje fue una odisea. Salí de mi casa el viernes (18) a las 9, y llegué el domingo a las 4", contaba Luciana con su embarazo avanzado.

Viajó en auto junto a Víctor y Ezio: "Me tuvieron que venir a buscar los chicos ya que no activaron los vuelos de aviones, ya que tenía el pasaje comprado. Fue un lío el viaje, el lunes cuando fui a la doctora, estaba con contracciones, debido a los nervios que pasé, así que me recomendó reposo, y se me pasó todo", explicó.

"Pilar tenia que nacer sí o sí en Capital Federal para que pueda ser anotada como hija nuestra, sino tendríamos que haber ido a la justicia para anular la maternidad”, cuentan los chicos.

El lunes a las 8.30 les llegó un mensaje de Luciana. Había pasado la noche con contracciones así que se empezaron a preparar. A la tarde de ese día, Pilar nació.

Ahora está en Neo pero el jueves le darían el alta: "Nada grave, estaba con unos problemitas. Al ser cesárea no expulsó todo el líquido amniótico, pero ya esta tarde o mañana nos la traerán a la habitación para poder estar juntos”, cuentan sus papás.