Murió Raúl Silanes, reconocido escritor y periodista de Mendoza

Entre sus últimos escritos están sus editoriales en el Diario Jornada.

raul-silanes-03.jpg Raúl Silanes tenía 65 años.

Raúl Silanes, dueño de una trayectoria impecable

Luego de haber superado un cáncer un infarto sorprendió a Silanes este jueves. Apenas conocida la noticia de su fallecimiento comenzaron los mensajes de pesar pero también de reconocimiento en redes sociales.

Uno de los primeros en expresarse fue el gobernador Rodolfo Suarez. "Mendoza ha perdido hoy a uno de sus más importantes intelectuales, con mucho dolor despido a Raúl Silanes, un gran amigo, un enorme poeta, novelista y periodista. Un orgullo para nuestra provincia, acompaño a sus seres queridos en este difícil momento"

Como bien lo contó el mandatario provincial los libros de Silanes fueron traducidos a 15 idiomas.

Algunos de ellos fueron No Dejarse Llevar, Soles Subterráneos y La Iluminada. En 2002 alcanzó una nominación al premio Príncipe de Asturias. También escribió Nidos y Redes, Sitiados, El Cielo, Dumb, Dumb II, Primer Límite Roto, La Sombra del Hielo También se Derrite, El Bebedor de Jugo de Pomelo y Mujeres.

En 1986, con Devolución de Babel logró en Francia el reconocimiento a una “magnífica expresión de la incapacidad de diálogo, absurdo y sin sentido que pesa sobre los argentinos”.

"Cuando nos cruzábamos en las calles del centro nos poníamos a charlar largos ratos distrayendo nuestro camino. Recordaré esas conversaciones o las inventaré a medida que el tiempo ensucie la memoria. Hasta la próxima esquina querido Raúl Silanes. Gran obra y escritura nos legaste", manifestó el escritor, periodista y artista Marmat Padilla.

"Hoy me gusta la vida y mucho menos. Falleció esta mañana el escritor Raúl Silanes. Gracias, Raúl, por tu generosidad. No voy a agradecerte tu obra literaria porque no hace falta. Ni a mentir diciendo que fuimos amigotes. Quienes no te han leído, por ahí, ahora que te moriste, se ponen a leer. Nos leíste a todos los escritores menores (en edad y en calidad) de la zona y nos ayudaste a seguir creyendo en lo que hacíamos. Es decir, fuiste como Messi diciéndole a un patadura que no abandone el fútbol. No puedo escribir mucho más por ahora, pero se me vino a la cabeza este verso de César Vallejo: 'Hoy me gusta la vida mucho menos'". Ese fue el mensaje de despedida de otro escritor mendocino, Juan López.