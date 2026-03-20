Murió Michel Rolland, el enólogo que ayudó a moldear el gusto global del vino y dejó huella en Argentina

Michel Rolland Rolland, toda una vida dedicada al vino.

Michel Rolland y Mendoza

Rolland era un amante de Argentina y de Mendoza. Tanto se enamoró de las uvas del Valle de Uco, que en 1998 convenció a seis franceses para que invirtieran con él para instalar allí un grupo de bodegas que compartieran la misma filosofía. Así nació Clos de los Siete y, más precisamente, su propia bodega, que se llama Rolland e inauguró en 2010, tras una década de trabajo en esos viñedos.

Su influencia fue decisiva en la globalización del vino. Admirado por algunos y cuestionado por otros, Rolland encarnó como pocos la tensión entre tradición y mercado. Su figura quedó retratada incluso en el documental Mondovino, donde aparecía como símbolo de esa transformación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2034979895101534651&partner=&hide_thread=false Lamento profundamente el fallecimiento de Michel Rolland, una figura clave en la vitivinicultura a nivel mundial y un protagonista indiscutido en el desarrollo y posicionamiento del vino argentino.



Su trayectoria, su conocimiento y su mirada innovadora dejaron una huella… pic.twitter.com/DGVCrna24g — Hebe Casado (@hebesil) March 20, 2026

Su intervención contribuyó a posicionar al vino argentino -en especial al malbec- en el radar internacional, elevando estándares de calidad y conectando al país con los grandes mercados. Su influencia, más que técnica, fue cultural: ayudó a construir una idea de vino pensada para el mundo.