Murió María Kodama, la viuda del célebre escritor Jorge Luis Borges

Como licenciada en Literatura, engresada de la Universidad de Buenos Aires, conoció a Borges en unas sesiones de estudios literarios gracias a su condición de licenciada en Literatura y el interés compartido en las lenguas anglosajonas. Posteriormente inició estudios del islandés, idioma en el que Borges estaba interesado, por considerarlo una lengua madre.

Luego de ser compañera de estudios, en 1975 viajaron juntos a los Estados Unidos. Kodama colaboró con Borges en los libros Breve antología anglosajona (1978) y Atlas (1984), testimonio de viajes que ambos realizaron juntos alrededor del mundo, y también en la traducción del Gylfaginning, primer libro de la Edda Menor de Snorri Sturluson, que se publicó bajo el título "La alucinación de Gylfi".

En 1978 se estrenó una película dirigida por Ricardo Wullicher llamada "Borges para millones", en la cual aparece Kodama.

El 26 de abril de 1986 se casó con el escritor, pocos meses antes de la muerte de Borges y la boda se realizó por poderes en Asunción del Paraguay. Luego, Kodama presidió la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, con sede en Buenos Aires.

Escritora María Kodama muerte.jpg María Kodama y Jorge Luis Borges se casaron en abril de 1986 en Asunción del Paraguay, pocos meses antes de la muerte del escritor

Justamente Kodama murió a la misma edad del célebre escritor, quien falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza.

Tras la muerte del escritor, creó la Fundación Jorge Luis Borges. Recorrió el mundo para difundir su obra, para cuidar su legado, para asegurarse su correcta interpretación. Viajó a decenas de países donde el autor tenía fanáticos, desde Mongolia a Japón, desde Francia a Egipto.

"Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida", había dicho Kodama a propósito de su vínculo con el escritor en una entrevista reciente a propósito de la aparición de libro de memorias "María Kodama. Esclava de la libertad".