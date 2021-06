leticia-zabala-01.jpg Un momento feliz de la familia Linardelli Zabala. Aquí está la fallecida Leticia junto a su esposo Ariel y los hijos de ambos: Matías, Julieta, María Gracia, y Faustino. Aún no había nacido la pequeña Justina, que tiene apenas dos meses.

"Voy por todo, quiero salvar a mi esposa, tenemos cinco hijos y de ellos una es una bebé de 40 días, a la cual apenas pudo conocer Leticia. Esperé 15 días y no he tenido respuestas de la Justicia, yo ya no puedo esperar más, es la vida de mi señora la que está en riesgo a cada segundo que pasa. Sé que si me permiten usar el dióxido de cloro, yo la saco adelante. Estoy esperando que la jueza a cargo firme rápidamente y apruebe el amparo", dijo Linardelli en una nota a este medio publicada el pasado 19 de mayo.

La Justicia finalmente se expidió sobre el caso y negó la autorización para que el Hospital Italiano realice el tratamiento con dióxido de cloro teniendo en cuenta que no está aprobado por ANMAT.

En aquella oportunidad Linardelli cargó contra el jefe de Departamento Toxicología del Ministerio de Salud de Mendoza, Sergio Saracco, a quien acusó de "mentir y exponer datos falsos en una audiencia que tuvimos con la jueza Borromei (el viernes 14/5), voy a pedir una compulsa penal contra él, y también voy por la jueza, por haber sido irregular en la audiencia, fue muy parcial y cometió varios errores técnicos, por lo cual también voy a iniciar acciones legales contra ella".

Leticia Zabala era mamá de los niños Matías, Julieta, María Gracia, Faustino y la pequeña Justina, de apenas dos meses, a quien apenas llegó a conocer, ya que nació cuando ella ya estaba contagiada de coronavirus. Este es quizá el cuadro más doloroso que puede mostrarnos la pandemia del coronavirus y que muchos se niegan a aceptar no respetando los cuidados mínimos u organizando fiestas clandestinas o juntadas multitudinarias en las casas.