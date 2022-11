Mundial de Qatar 2022: Paula Jalil y Matías Pascualetti serán los periodistas mendocinos del Grupo América en la cita ecuménica

Cuando se habla de mostrar un panorama profundo y universal, se justifica en la impronta de analizar e informar sobre lo estrictamente deportivo, y sumándole además el colorido y la alegría que significa para el mundo la cita que se da cada cuatro años para disputarse un Mundial.

Este no será un mundial más, ya que por sí reúne características sumamente particulares, debido a ser el primer en Medio Oriente, lo que acarrea matices distintivos en cuanto a lo climático, lo religioso y lo cultural. Esto es un desafío especial para Jalil y Pascualetti, quienes asumen el compromiso y se "ponen la camiseta" de los mendocinos y del Grupo América.

qatar-2022-paula jalil-matias pascualetti-04.jpg

Para que los mendocinos conozcan un poco más quienes serán los encargados de mantenerlos informados y casi como "plateistas de lujo" en el Mundial, ellos presentan sus credenciales en un cuestionario unificado.

Quien es quien en este equipo de los mendocinos

Cediendo caballerosamente el paso a las damas, en primer lugar presentamos el currículum de Paula Jalil. Ella es de Godoy Cruz, tiene 25 años, es Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Juan Agustín Maza en 2020. Hizo la escuela secundaria en el instituto ISEP. Es productora en el turno mañana de Radio Nihuil, desde agosto del 2018; y redactora de Diario UNO en la sección Series y Películas, desde agosto de 2021.

Por su parte Matías Pascualetti, cara conocida de nuestra TV, vive en Las Heras, y tiene 38 años. Es Técnico Superior en Periodismo Deportivo, egresado de la Escuela de Periodismo Deportivo de Mendoza. Hizo la secundaria en la escuela Jorge Luis Borges, de San José, Guaymallén. Comenzó en Radio Noticias (2004), Diario El Ciudadano, radios Cooperativa y Del Plata; desde 2009 en Radio Nihuil, y desde 2019 en Canal Siete.

Consultados ambos sobre si este extenso viaje a Qatar, es "¿placer o trabajo?", como se suele preguntar en los aeropuertos, la respuesta es dispar. "¡Placer!, porque el fútbol es mi pasión y además, el trabajo es mi pasión también, y poder combinar los dos, es lo mejor que me pudo pasar", dijo Jalil, la productora de programas como La Conversación o Primeras Voces.

Por su parte, Pascualetti, encargado de los deportes en el Noticiero Siete, dijo: "Trabajo. Por suerte vamos acreditados con “derechos” (para ingresar a los estadios y concentraciones), pero la mayoría de la cobertura va a tener más que ver con el color, el calor, y mostrar lo que no llega por los medios tradicionales, que es esa locura que se vive en un Mundial como hincha.

qatar-2022-paula jalil-matias pascualetti-01.jpg

El ping-pong de preguntas

Cuál es el primer Mundial que recuerdan

Paula: El del 2002 (Corea-Japón). Tenía cinco años, y vivía en la casa de mi abuela, con mi tío y mi mamá, y me despertaban a las cinco de la mañana –los partidos eran a la madrugada- y nos poníamos todos en el mismo lugar en el living para ver el partido. Lástima que nos fuimos en primera ronda.

Matías : El del ’90 (Italia 1990). Me quedó grabado el partido entre Argentina y Brasil. Como que los partidos de la fase de grupos no los registro, pero sí con Brasil, Yugoslavia. Recuerdo que salíamos con los pibitos del barrio a festejar en la esquina con las banderas que teníamos. Eso me quedó bien marcado.

Las cábalas

Paula: Para este mundial no he pensado todavía en ninguna cábala, porque normalmente me siento en el mismo lugar, me hacía las mismas banderitas en la cara, uso el mismo pantalón, las mismas medias, la misma camiseta, pero para este Mundial va a ser todo diferente al no estar en casa. Será la camiseta por ahora.

Matías: No, no tengo cábalas. Antes tenía eso de respetar los lugares para ver el partido, o quedarte en cierta posición. Pero después con el tiempo me di cuenta que no sirven para nada, por las experiencias de las últimas finales perdidas. Lo que tiene que ser, será.

qatar-2022-paula jalil-matias pascualetti-03.jpg

Equipo del que es hincha

Paula: Soy de San Lorenzo de Almagro, que es mi pasión, y lo sigo a todas partes

Matías: Nunca lo digo. Que cada uno crea lo que quiera creer respecto a eso. Ahora soy hincha de la Selección. Me divierte no decirlo.

¿Soñabas con ir a este Mundial?

Paula: Este es el primer Mundial que voy, y la verdad que nunca me imaginé ir a este. Sí soñaba desde chica con ir a un Mundial, y este va a tener varias particularidades. Desde el punto de vista cultural y otros condimentos. Me parece muy interesante desde ese punto de vista. Ya conozco el Líbano, que es la tierra de mi abuelo, pero la mayoría de su población es cristiana, y religiosa y culturalmente no es igual, ya que ahí andaba en short y musculosa sin problemas.

Matías: Uno siempre sueña con ir a los Mundiales. Me tocó ir al de Brasil, un poco como hincha y otro poco como periodista. Es una experiencia que hay que vivir una vez en la vida, tanto para el que le gusta, como para el que no le gusta, porque después le termina gustando. Es impresionante vivir el conglomerado de culturas, la diversidad humana que hay. No hay idiomas y todo el mundo se hace amigo. Para este Mundial estaba un poco escéptico, pero finalmente hubo mucho empuje y apoyo desde adentro, y se dio.

qatar-2022-paula jalil-matias pascualetti.jpg

¿Dónde será su base de operaciones?

Paula: Voy a estar en los complejos de departamentos de Al Janoub, que fue creado específicamente para el Mundial. Han construido edificios identificados con letras, y ya han completado el abecedario. Cada departamento es para dos personas, muy completo, con TV y eso, y es lo más barato que hay.

Matías: Yo viajo junto a unos periodistas porteños de La Red y (canal) América, y vamos a estar en Al Rayan, que está muy cerquita de Doha. En realidad, todo está cerquita, en un radio de 50 kilómetros.

Sobre las restricciones que hay en Qatar

Paula: La verdad, que me gustaría no tener restricciones, pero hay que adaptarse a la cultura de cada lugar, así que en vez de llevar short llevaremos pantalón, y en vez de musculosa, llevaremos una remera de manga corta, para respetar la cultura del lugar.

Matías: Es como muy restrictivo en todo, por sus cuestiones religiosas, y del respeto que ellos imponen hacia su cultura. Pero también es restrictivo en cuanto a espacio. Va a ser el último mundial en sede única, y después vamos a pasar a mundiales multisede, como el 2026, con distancias larguísimas, y acá todo va a estar en un radio pequeño. Hay restricciones para la gente sin entrada, que recién va a poder ir a partir del 2 de diciembre, ya en octavos de final, porque no hay capacidad física para tanta gente, que no va a poder disfrutar por no tener entrada, de las previas o los Fan Fest.

qatar-2022-paula jalil-matias pascualetti-02.jpg

Expectativas por los resultados de Argentina

Paula: Ganar la copa, pero eso lo digo todos los mundiales. Ahora veo un equipo consolidado, unido, con un capitán que se “pone la camiseta”, y creo que venimos envalentonados, y llevar más de 30 partidos invicto, ilusiona y es un punto a favor.

Matías: Yo creo que desde el Mundial 2002 que no llegamos con tanta expectativa, en cuanto a que tenemos una figura destacada como Messi, el factor de que se encontró al equipo, al grupo. Hace mucho tiempo que no había tanta expectativa de ser campeones, creo, que desde el ´94 (Estados Unidos 1994), porque había grupo, estaba Maradona, y ahora es todo muy parecido.

¿Su equipo ideal?

Paula: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi y Acuña; Paredes, De Paul y Lo Celso; Di María, Messi y Lautaro Martínez.

Matías: Creo que el equipo ideal es el que viene jugando, pero ahora va a haber que retocarlo por la lesión de (Giovanni) Lo Celso. Está el Dibu Martínez; Molina, Cuti (Romero), Otamendi y Acuña. Scaloni cambia los laterales depende el rival, y le rinde, como contra Brasil, que puso a Montiel y Tagliafico. En el medio irían De Paul, Paredes, Di María, y ver de sumar a un reemplazante de Lo Celso, que puede ser el Papu (Gómez) o Enzo Fernández, que está en un nivel fantástico; y adelante Messi y Lautaro (Martínez).