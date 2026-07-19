Ramiro Moreno es profesor de Educación Física. Durante años trabajó, no solo como docente y en su gimnasio, sino también con diversos emprendimientos para juntar el dinero que le permitiera llegar a ver a la Selección argentina en Estados unidos. Este domingo, después de muchas complicaciones -los precios subieron muchísimo- y con la ayuda de alumnos, compañeros, amigos y familiares, el profe Rami entró al Metlife stadium para presenciar la final Argentina vs. España.
Mundial 2026: el profe maipucino cumplió el sueño de entrar a la final
Ramiro Moreno, profesor de educación física, necesitaba la ayuda de todos para entrar al Metlife Stadium donde se define la copa del mundo entre Argentina y España
El docente mendocino aradeció a todos los que colaboraron desde el vamos, aportaron a la colecta que armó en sus redes sociales y los medios como Diario UNO que le dieron una mano para que cumpliera su sueño.
Amigos, compañeros, alumnos, tarjetazo y un préstamo familiar le permitieron entrar a ver la final que tiene paralizado al mundo.
Ramiro estuvo en todos los partidos que Argentina se ganó el mote de La Infartoneta, por eso algunos -como quien escribe esta nota- consideran que, al menos por cábala, el profe Rami debía estar en la final y está. Lo demás, está por venir.
Nota en preparación.