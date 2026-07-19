Mundial 2026: el profe maipucino cumplió el sueño de entrar a la final

El docente mendocino aradeció a todos los que colaboraron desde el vamos, aportaron a la colecta que armó en sus redes sociales y los medios como Diario UNO que le dieron una mano para que cumpliera su sueño.

El profe Ramiro estuvo en las gradas de los partidos contra Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra. Ahora está en la final contra España.

Amigos, compañeros, alumnos, tarjetazo y un préstamo familiar le permitieron entrar a ver la final que tiene paralizado al mundo.