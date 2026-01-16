Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales para viajar a los partidos de la Selección

Aerolíneas Argentinas anunció una ampliación de su oferta de vuelos especiales para el Mundial de Fútbol 2026, con rutas directas y conexiones que facilitarán el viaje de los hinchas argentinos hacia los estadios sede en Estados Unidos, México y Canadá. La medida contempla servicios adicionales, nuevos horarios y promociones con el objetivo de atender la alta demanda que genera el evento deportivo más importante del año.
Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales por el Mundial, con conexiones directas a Kansas y Dallas, además de servicios entre Córdoba y Miami
Nuevas rutas especiales para los fanáticos
La compañía de bandera confirmó que operará vuelos directos y con escalas estratégicas desde Buenos Aires hacia ciudades sede del Mundial 2026, como Miami, Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México y Toronto. Estos servicios se suman a los habituales programas de temporada alta y estarán disponibles para fechas clave del torneo, facilitando la logística de quienes planean viajar para alentar a la selección argentina.
Las rutas adicionales se distribuirán de modo que haya opciones antes, durante y después del campeonato, con el objetivo de absorber la gran demanda estimada de hinchas y turistas deportivos argentinos. Además, Aerolíneas Argentinas informó que incrementará la frecuencia en los vuelos con mayor tráfico durante esos días.
Campañas de venta y promociones
A tono con esta ampliación, la aerolínea puso en marcha promociones especiales y paquetes de tickets, que incluyen beneficios como equipaje adicional sin costo, opciones de cambio flexible de fecha y beneficios con tarjetas de crédito asociadas.
Los pasajes están disponibles en la web oficial de la aerolínea y en agencias autorizadas, y se espera que la venta se incremente en las próximas semanas, de acuerdo con lo informado por fuentes de la compañía.
Impacto en el turismo y expectativas
La iniciativa fue celebrada por agencias de turismo y operadores de viaje, que estiman que miles de argentinos aprovecharán las rutas especiales para asistir al Mundial, lo que generará un flujo turístico significativo desde Argentina hacia Norteamérica.
Especialistas en turismo deportivo consideran que la medida de Aerolíneas Argentinas no solo responde a la demanda de los hinchas, sino también al potencial económico que implica el torneo: gastos en alojamiento, transporte interno, entradas, y otros servicios vinculados al turismo internacional.