Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales para viajar a los partidos de la Selección

Habrá vuelos directos a Kansas y Dallas, y entre Córdoba y Miami.

Campañas de venta y promociones

A tono con esta ampliación, la aerolínea puso en marcha promociones especiales y paquetes de tickets, que incluyen beneficios como equipaje adicional sin costo, opciones de cambio flexible de fecha y beneficios con tarjetas de crédito asociadas.

Los pasajes están disponibles en la web oficial de la aerolínea y en agencias autorizadas, y se espera que la venta se incremente en las próximas semanas, de acuerdo con lo informado por fuentes de la compañía.

Impacto en el turismo y expectativas

La iniciativa fue celebrada por agencias de turismo y operadores de viaje, que estiman que miles de argentinos aprovecharán las rutas especiales para asistir al Mundial, lo que generará un flujo turístico significativo desde Argentina hacia Norteamérica.

Especialistas en turismo deportivo consideran que la medida de Aerolíneas Argentinas no solo responde a la demanda de los hinchas, sino también al potencial económico que implica el torneo: gastos en alojamiento, transporte interno, entradas, y otros servicios vinculados al turismo internacional.