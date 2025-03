No fue una hermosa velada para la mujer

El 2 de marzo Stephanie fue a comer a Cazuelas Mexican Cantina, un reconocido establecimiento de comida mexicana ubicado en Columbus, en Ohio. Según expresaron personal del restaurante, la mujer se enojó cuando se enteró que la política del local de alimentos solo permite un cupón por mesa.

Es así que al recibir el ticket primero decidió no dejar propina y, luego, escribió en el recibo: "I hope Trump deports you" ("Espero que Trump te deporte", y en el lugar donde se incluye la propina agregó: "Zero, you suck" ("Cero, tu apestas").