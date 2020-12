En una nota con Radio Nihuil, el máximo referente del catolicismo en Mendoza, dijo que "tuvimos un año difícil al tener que adaptarnos de urgencia a una situación desconocida. Y en eso las misas por TV fueron un potente medio de comunicación. Me he encontrado con mucha gente que me ha reconocido gracias a esa difusión. En febrero vamos a volver con este sistema".