Con el objetivo de mejorar la eficiencia y equidad en la distribución de los recursos hídricos, el Departamento General de Irrigación junto al Gobierno de Mendoza publicaron el llamado a licitación para la ejecución de la obra “Modernización Sistema de Riego Yaucha- Presurización Rama Dumas”, con un presupuesto oficial de $13.013.400.000, que será financiado con los Fondos del Resarcimiento. Y esta semana se llevó adelante la visita de obra por parte de empresas constructoras, posibles oferentes al proyecto.
Modernización Sistema Yaucha-Presurización Rama Dumas, en San Carlos: posibles oferentes visitaron la zona
Ésta obra posibilitará el riego a la demanda para 1.000 hectáreas. La licitación será el 23 de septiembre. El presupuesto oficial es de $13.013.400.000 y será financiada con Fondos del Resarcimiento.