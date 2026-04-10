Mita o verdad: ¿El celular me escucha?

Seguramente alguna vez te pasó: estabas conversando con amigos, comentaste que tenías ganas de vacacionar en la playa, y minutos después, al agarrar el celular y empezar a navegar, te aparecieron publicidades de viajes, aerolíneas, hospedajes o incluso videos sobre destinos turísticos en diferentes plataformas.
En abril de 2018, el CEO de Facebook respondió la siguiente pregunta ante el Senado de Estados Unidos. "Si o no? ¿Facebook utiliza el audio de los dispositivos móviles para enriquecer la información personal de los usuarios?, preguntó el senador Gary Peters, y Mark Zuckerberg respondió en negativo.
En ese momento, el genio de la tecnología explicó que Facebook tiene acceso a audios cuando las personas graban videos en sus dispositivos para la red social. En esta instancia explicó que no acceden de otra forma a los micrófonos. Luego, comentó que esos videos que se publican tienen audio, por lo que se graba y se usa para que el servicio sea mejor.
Qué dicen los investigadores
La Universidad Northeastern realizó investigaciones donde analizó 17.000 de aplicaciones de Android, y no encontró pruebas de que estas herramientas graben audio de forma encubierta con fines comerciales. Sin embargo, se descubrió que ciertas aplicaciones toman capturas de pantalla automáticamente y se las envían a terceros.
"En total, 9.000 de las 17.000 aplicaciones tenían la capacidad de realizar capturas de pantalla", confirmaron dos invesstigadoras de Northeastern. Además, en uno de los casos de análisis una aplicación grabó un video de la actividad de la pantalla y envió esa información a un tercero.
La clave: los permisos de las apps
El ingeniero Andrés Bursztyn, Director Ingeniería en Sistemas de Información UTN BA, en conversación con Infobae habló sobre los permisos de las aplicaciones y el desconocimiento de los usuarios. "No es que las empresas te están escuchando permanentemente. Se mezcla un tema de desconocimiento del usuario cuando instala una aplicación. Todas las aplicaciones te avisan qué recursos van a utilizar. Y los usuarios no lo leen", enfatizó.
Adedmás, Bursztyn comentó que las grandes empresas no usan los micrófonos de los usuarios para escucharlos, pero afirma que los celulares sí pueden usar las conversaciones. "De todas formas, no hay gente, ni robot ni software que esté permanentemente escuchando nuestros audios, salvo que lo busque específicamente", comentó.
Al instalar una aplicación, siempre aparece un aviso con extensos términos y condiciones que la mayoría de los usuarios acepta sin leer. Ese cartel con letra chica no es un simple trámite, allí se detallan los permisos que el usuario le otorga a la app, como el acceso a la ubicación, cámara, micrófono, contactos, historial de uso, entre otras cuestiones.
Esa captación de datos, combinada con algoritmos de análisis, es la que luego permite mostrar publicidades cada vez más personalizadas, generando la sensación de que el celular “escucha”, cuando en realidad está utilizando información que el propio usuario autorizó sin prestar demasiada atención.
Además están las cookies, que son pequeños archivos de texto que los sitios web instalan en tu computadora, smartphone o tablet cuando los visitas. Estos programas ayudan a rastrear la actividad de los usuarios mientras navegan en internet y contienen información que el sitio web puede leer más tarde cuando vuelves a visitarlo.