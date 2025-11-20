La edición 74 de Miss Universo, que tendrá lugar en la ciudad de Bangkok, Tailandia, se transmitirá el viernes 21 de noviembre. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, en Latinoamérica se emitirá este jueves 20. La danesa Victoria Kjær Theilvig entregará la corona y el título a la nueva triunfante.
Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación, dónde verla hoy y cómo votar por Aldana Masset
La final de Miss Universo será este jueves 20, en la que la argentina Aldana Masset competirá por conseguir la corona que actualmente ostenta Victoria Theilvig
Aldana Masset, la modelo que representa a la Argentina en el concurso de Miss Universo 2025 en Tailandia, no pasó para nada desapercibida desde el día de la inauguración. Tiene 25 años y en las redes sociales, su imagen alcanza gran repercusión. De hecho, se encuentra entre las 5 favoritas del certamen.
Aunque en Argentina ningún canal compró los derechos de retransmisión, la gran final se podrá ver a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe. Mientras tanto, la emisión en directo que haga Telemundo Internacional estará disponible para los suscriptores de Flow.
La transmisión de Miss Universo 2025 estará disponible para todo el mundo y en el idioma original del evento. Sin embargo, la plataforma también ofrecerá subtítulos en español.
Miss Universo es uno de los certámenes de belleza más prestigiosos del mundo, en el que más de 100 mujeres competirán por la corona que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca.
La edición 74° de Miss Universo tendrá lugar este jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, de Tailandia. Esta será la primera vez que países como Palestina, Arabia Saudita y Mozambique participarán del concurso. Además, Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica regresarán después de varias ediciones ausentes.
Horarios de transmisión de la final de Miss Universo 2025
- México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala: 19:00 horas.
- Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá y Cuba: 20 horas.
- Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 21 horas.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22 horas.
- España, Francia, Alemania e Italia: 02:00 del viernes 21 de noviembre.
- Estados Unidos: 20 horas (ET)
Durante la ceremonia, las concursantes enfrentarán distintas instancias en las que deberán demostrar sus habilidades de comunicación, su presencia en el escenario, su carisma y su compromiso con las causas sociales.
Las candidatas que compiten por el título de Miss Universo 2025 serán evaluadas por ocho jurados. Mientras tanto, el público también podrá destinar su voto a su concursante favorita. ¿Cómo hacerlo?
Miss Universo: cómo votar a Aldana Masset, la representante argentina
Aldana Masset necesita llegar a más de 100 mil votos para ser considerada finalista. Tras su performance el 19 de noviembre en la prueba del traje de baño, su imagen revolucionó las redes sociales y se volvió muy popular, lo que la ubicó entre las cinco favoritas del certamen. A continuación, el paso a paso para darle tu apoyo:
- Descargar la aplicación en tu celular de Miss Universe.
- Registrarse con nombre para participar.
- Visualizar en el borde inferior la palabra “VOTE” y hacer click allí.
- Elegir la opción People’s Choice.
- Buscar “Argentina - Aldana Masset”.
Quiénes son las participantes a Miss Universo 2025
Son 120 mujeres las que compiten por este premio. A continuación, las representantes:
- Albania – Flavia Harizaj
- Angola – Maria Cunha
- Argentina – Aldana Masset
- Armenia – Peggy Garabekian
- Aruba – Hannah Arends
- Australia – Lexie Brant
- Bahamas – Maliqué Bowe
- Bangladesh – Tangia Methila
- Belarus – Alena Kucheruk
- Belgium – Karen Jansen
- Belize – Isabella Zabaneh
- Bolivia – Yessica Hausermann
- Bonaire – Nicole Peiliker
- Botswana – Lillian Andries
- Brazil – Gabriela Lacerda
- British Virgin Islands – Olivia Freeman
- Bulgaria – Gaby Guha
- Cambodia – Nearysocheata Thai
- Cameroon – Josiane Golonga
- Canada – Jaime VandenBerg
- Cayman Islands – Tahiti Seymour
- Chile – Inna Moll
- China – Zhao Na
- Colombia – Vanessa Pulgarín
- Costa Rica – Mahyla Roth
- Côte d'Ivoire – Olivia Yacé
- Croatia – Laura Gnjatovi
- Cuba – Lina Luaces
- Curaçao – Camille Thomas
- Czech Republic – Michaela Tomanová
- DR Congo – Dorcas Dienda
- Denmark – Monique Sonne
- Dominican Republic – Jennifer Ventura
- Ecuador – Nadia Mejía
- Egypt – Sabrina Maged
- El Salvador – Giulia Zanoni
- Equatorial Guinea – Carmen Obama
- Estonia – Brigitta Schaback
- Finland – Sarah Dzafce
- France – Ève Gilles
- Germany – Diana Fast
- Ghana – Andromeda Peters
- Great Britain – Danielle Latimer
- Greece – Mary Chatzipavlou
- Guadeloupe – Ophély Mézino
- Guatemala – Raschel Paz
- Guinea – Tiguidanké Bérété
- Guyana – Chandini Baljor
- Haití – Melissa Queenie Sapini
- Honduras – Alejandra Fuentes
- Hong Kong – Lizzie Li
- Hungary – Kincs Dezsényi
- Iceland – Helena O'Connor
- India – Manika Vishwakarma
- Indonesia – Sanly Liu
- Iraq – Hanin Al Qoreishy
- Ireland – Aadya Srivastava
- Israel – Melanie Shiraz
- Italy – Lucilla Nori
- Jamaica – Gabrielle Henry
- Japan – Kaori Hashimoto
- Kazakhstan – Dana Almassova
- Kosovo – Dorea Shala
- Kyrgyzstan – Mary Kuvakova
- Laos – Lattana Munvilay
- Latvia – Meldra Rosenberg
- Lebanon – Sarah Bou Jaoude
- Macau – Kris Fong
- Malaysia – Chloe Lim
- Malta – Julia Cluett
- Martinique – Célya Abatucci
- Mauritius – Aurélie Alcindor
- Mayotte – Nourya Aboutoihi
- Mexico – Fátima Bosch
- Moldova – Mariana Ignat
- Myanmar – Myat Yadanar Soe
- Namibia – Johanna Swartbooi
- Nepal – Sanya Adhikari
- Netherlands – Nathalie Mogbelzada
- New Zealand – Abbigail Sturgin
- Nicaragua – Itza Castillo
- Niger – Zoulahatou Amadou
- Nigeria – Basil Onyinyechi
- Norway – Leonora Lysglimt-Rødland
- Pakistan – Roma Riaz
- Palestine – Nadeen Ayoub
- Panamá – Mirna Caballini
- Paraguay – Yanina Gómez
- Perú – Karla Bacigalupo
- Philippines – Ahtisa Manalo
- Portugal – Camila Vitorino
- Puerto Rico – Zashely Alicea
- Romania – Catalina Jacob
- Russia – Anastasia Venza
- Rwanda – Solange Keita
- Saint Lucia – Shianne Smith
- Senegal – Camilla Diagne
- Singapore – Annika Sager
- Slovakia – Viktoria Güllová
- Slovenia – Hana Klaut
- South Korea – Soo-yeon Lee
- Spain – Andrea Valero
- Sri Lanka – Lihasha White
- Suriname – Chiara Wijntuin
- Sweden – Daniella Lundqvist
- Switzerland – Naima Acosta
- Tanzania – Naisae Yona
- Thailand – Praveenar Singh
- Trinidad and Tobago – Latifah Morris
- Turkey – Ceren Arslan
- Turks and Caicos Islands – Bereniece Dickenson
- Ukraine – Sofiya Tkachuk
- United Arab Emirates – Mariam Mohamed
- United States Virgin Islands – Britanny Robinson
- United States - Audrey Eckert
- Uruguay – Valeria Baladan
- Venezuela – Stephany Abasali
- Vietnam – Hng Giang Nguyn
- Zambia – Kunda Mwamulima
- Zimbabwe – Lyshanda Moyas
La coronación cerrará con la entrega de la corona por parte de la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig. La nueva ganadora será embajadora de causas sociales y participará en acciones solidarias, iniciativas de derechos humanos, salud, educación e igualdad de género.
El certamen de Miss Universo destaca no solo la belleza, sino también el liderazgo, la vocación de servicio, la comunicación y el compromiso social.