Milei tomó una decisión final sobre los feriados del 17 y 18 de abril en Argentina

En su sitio oficial (www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2025), el gobierno de Javier Milei deja en claro cuáles son los días no laborables (el empleador decide si se trabaja o no tiene la obligación de pagar el doble) y el otro, es un feriado inamovible. De esta manera, aquellos trabajadores que no laburen el jueves ni el finde, podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo en el país.

Feriados 2025 primer semestre.JPG

Los feriados inamovibles en Argentina están establecidos en la Ley 27.399, que también se conoce como la Ley de Establecimiento de feriados y fines de semana largos. Estos días conmemorativos son asuetos que se repiten año a año y no pueden ser modificados sin un cambio legislativo.

Feriados 2025: fin de semana largos que quedan

Desde el 17 al 21 de abril de 2025: fin de semana largo de 4 días por Semana Santa

Desde el 1 al 4 de mayo de 2025: fin de semana largo de 4 días por el Día del Trabajador y el día no laborable con fines turísticos del viernes 2

Desde el 20 al 22 de junio de 2025: fin de semana largo de 3 días por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Desde el 15 al 18 de agosto de 2025: fin de semana largo de 4 días por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladado al lunes 18) y el día no laborable con fines turísticos del viernes 15

Desde el 20 al 23 de noviembre de 2025: fin de semana largo de 4 días por el Día de la Soberanía Nacional y el día no laborable con fines turísticos del viernes 21

Desde el 6 al 8 de diciembre de 2025: fin de semana largo de 3 días por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8)

Todos los feriados del 2025

Miércoles 1 de enero: Año nuevo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval

Lunes 24 de marzo: Día de la Memoria Nacional

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

Jueves 17 y viernes 18 de abril: Semana Santa

Jueves 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia

Lunes 18 de agosto: trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable

La diferencia fundamental es que el feriado es obligatorio y se paga doble si se trabaja, mientras que el día no laborable es opcional para el empleador y se paga como un día normal.

Feriado: Los feriados son establecidos por ley y suelen conmemorar fechas patrias, religiosas u otros eventos importantes.

Obligatoriedad de trabajar: Rigen las normas de descanso dominical. Esto significa que, en principio, no hay obligación de trabajar.

Remuneración: Si el empleado trabaja, se le debe pagar el doble de una jornada habitual. Si no trabaja, también se le paga el día.

Día no laborable: Los días no laborables suelen establecerse con el fin de promover el turismo, como los "feriados puente" que generan fines de semana largos.

Obligatoriedad de trabajar: La decisión de si se trabaja o no queda en manos del empleador. Si el empleador decide que se trabaja, el empleado está obligado a prestar servicio.

Remuneración: Si el empleado trabaja, recibe su salario simple. Si no trabaja, también se le paga el día.

Los "Días no laborables" en Argentina son los siguientes: