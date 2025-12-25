Miedo en la Patagonia: la plaga que pesa menos de un kilo, come animales y crece sin control

Tal ha sido el crecimiento de este animal, que los expertos advierten que es imposible de cuantificar la población. Además, su capacidad de adaptación permite encontrarlo en diferentes ambientes, aunque es común verlo dentro del agua.

El visón impacta contra las poblaciones de aves acuáticas, como cauquenes, cisnes, gallaretas y patos. Como se dijo, su presencia atenta contra el ecosistema presente al día de hoy en la Patagonia.

Por ahora con resultado negativo, las autoridades están haciendo lo imposible para eliminar a los visones a través de trampas denominadas "vivas o muertas" (dados el estado final del visón) que son instaladas en los puntos más importantes de la Patagonia.

vison americano, plaga.jpeg Aterra a la Patagonia: la plaga que pesa menos de un kilo, devora animales y crece sin control

Naturalmente hablando, los especialistas confían en que los pumas presentes en la Patagonia pueden colaborar con la reducción de esta plaga, al verla como un competidor carnívoro de presas.

Otras plagas presentes en la Patagonia

Además del visón americano, otras de las plagas presentes en la Patagonia argentina son las que se enumeran a continuación: