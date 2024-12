Micros de tour de compras a Chile quedaron varados en la Aduana por el accidente del camión

pasajeros de cata varados en Horcones.jpg Alrededor de 60 pasajeros de dos colectivos de CATA Internacional vivieron una situación caótica este sábado en el Paso a Chile

Versiones cruzadas entre la empresa y los pasajeros

Juan Gabriel Arce, uno de los pasajeros que tuvo que vivir esta incómoda situación, aseguró a Diario UNO que los ocupantes del micro estaban de acuerdo con regresar, pero que desde la empresa no les daban respuestas.

Este diario se comunicó con la empresa CATA Internacional y desde esta firma aseveraron que no todos los pasajeros querían regresar a Mendoza, y que este era el motivo por el que no se podía tomar la decisión de regresar.

Cerca de las 15 aún los choferes y los pasajeros intentaban ponerse de acuerdo para tomar una decisión.

La situación más preocupante era la de una mujer que viajaba con la bebé de tres meses, y cuya situación se estaba volviendo complicada conforme pasaban las horas.

La respuesta de Gendarmería

Desde Gendarmería indicaron que nada tiene que ver esta entidad con la decisión de la empresa de colectivos de regresar o no a Mendoza.

La orden que Gendarmería ha recibido es la de cortar la Ruta 7 desde Uspallata, pero no hay disposiciones que indiquen que la gente que está varada en la aduana no pueda regresar Lo que no pueden es continuar en lo inmediato a Chile, porque el camión que volcó está atravesado en medio de ambas trochas de circulación.

Al cierre de esta nota, los pasajeros habían acordado retornar al menos hasta Uspallata, de lo contrario tendrían que pasar casi 24 horas en Horcones, sino ningún tipo de comodidad para permanecer en este sector