Miami también juega: fútbol, Argentina y el ritual del asado lejos de casa

baires grill restaurante de seleccion argentina La Selección argentina en Baires Grill Miami.

En una ciudad multicultural con fuerte presencia latinoamericana, algunos espacios se transforman en puntos de encuentro para quienes buscan sentir la Albiceleste más cerca. En 1999 nacía un restaurante creado por argentinos, cuando Miami todavía no era el polo latino y futbolero que es hoy. Su propuesta se mantuvo fiel a una idea simple: carnes, platos clásicos y un clima reconocible para cualquier argentino. "Baires Grill" ancló en Miami la tradición de la parrilla argentina con cortes premium, vino, provoleta y milanesas que recuerdan a quienes están lejos el sabor de casa, incluso cuando se vive un Mundial a miles de kilómetros.

La alianza estratégica de la Selección Argentina en Miami

Ese papel se potenció con un paso que resuena con la coyuntura deportiva, la alianza estratégica con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por la cual Baires Grill fue designado restaurante oficial de la Selección Argentina en Estados Unidos. Esa colaboración busca crear activaciones temáticas, ambientaciones alusivas al equipo nacional y eventos especiales durante los grandes torneos, conectando directamente con los fanáticos que viven o viajan por aquí.