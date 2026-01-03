"Mi cuerpo tiembla": la emoción de una periodista venezolana al informar la captura de Nicolás Maduro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2007418891178229924&partner=&hide_thread=false Periodista de Univision rompe en llanto al reportar la captura de Nicolás Maduro.

Elyangélica González rompió en llanto al reportar la captura de Nicolás Maduro anunciada por el presidente Donald Trump. "El cuerpo me tiembla por lo que está pasando", afirmó la comunicadora. pic.twitter.com/kav9H6GUeZ — abogadosvenezuela (@abogadosvenezu1) January 3, 2026

La emoción de una periodista venezolana tras la caída de Maduro

Para Elyangelica González, la historia no era solo una noticia de última hora, sino el cierre de un capítulo doloroso para millones de venezolanos. “No es solo un hecho político… es la vida de familias enteras, de quienes se fueron, de quienes quedaron atrás”, explicó entre lágrimas mientras señalaba cómo su país se había acostumbrado al miedo y la violencia en los últimos años.

La periodista, agredida en el pasado por el régimen chavista durante una cobertura en Caracas, se transformó en la voz de muchos que, desde el exilio, seguían la transmisión con nervios y esperanza. “Represento a los que no pueden gritar ahora… a los que sufrieron, a los que se fueron por desesperación”, dijo González antes de continuar con su cobertura.

Aunque aún falta definir los pasos políticos que seguirán en Venezuela, la reacción de González se viralizó en redes sociales como un símbolo del impacto emocional que tuvo la caída de Nicolás Maduro entre los propios venezolanos y sus comunidades en el exterior.

El antecedente violento que sufrió bajo el régimen de Maduro

Embed - Guardia Nacional agreden a Elyangelica Gonzalez periodista de Univision y Caracol

En 2017, mientras cubría una protesta estudiantil en Caracas por la disolución del Parlamento ordenada por el Poder Judicial afín a Maduro, Elyangelica González, entonces periodista acreditada por Radio Caracol de Colombia, sufrió un violento ataque por parte de diez miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Durante la transmisión en vivo, la rodearon e intentaron arrebatarle el teléfono para impedir que continuara informando.

La arrastraron del cabello mientras ella trataba de defenderse. A pesar del ataque, afirmó con firmeza: “Soy periodista y voy a morir haciendo periodismo. Mi trabajo es informar lo que ocurre, sin mentir, sin exagerar ni minimizar. Si decidí quedarme en este país, debo cumplir con mi labor”.