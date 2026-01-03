La noche en que Nicolás Maduro, el hombre que gobernó Venezuela durante más de dos décadas, fue capturado tras una operación militar liderada por Estados Unidos no solo marcó un antes y un después político, sino también un momento profundamente humano para quienes han vivido en carne propia la crisis en su país.
"Mi cuerpo tiembla": la emoción de una periodista venezolana al informar la captura de Nicolás Maduro
La periodista Elyangelica González informó sobre la caída de Nicolás Maduro entre lágrimas, tras un violento incidente que sufrió en Venezuela en 2017
La periodista venezolana Elyangelica González, corresponsal del programa Despierta América, se emocionó al informar en vivo sobre la noticia que pocos creían posible. “En este momento el cuerpo me tiembla por lo que está pasando… No sé qué decirte”, dijo con la voz quebrada cuando leyó las primeras líneas del parte oficial al aire.
El anuncio de la captura había sido confirmado minutos antes por Donald Trump, quien desde Estados Unidos describió la operación como “una acción exitosa” que culminó con el traslado del exmandatario fuera de Venezuela.
La emoción de una periodista venezolana tras la caída de Maduro
Para Elyangelica González, la historia no era solo una noticia de última hora, sino el cierre de un capítulo doloroso para millones de venezolanos. “No es solo un hecho político… es la vida de familias enteras, de quienes se fueron, de quienes quedaron atrás”, explicó entre lágrimas mientras señalaba cómo su país se había acostumbrado al miedo y la violencia en los últimos años.
La periodista, agredida en el pasado por el régimen chavista durante una cobertura en Caracas, se transformó en la voz de muchos que, desde el exilio, seguían la transmisión con nervios y esperanza. “Represento a los que no pueden gritar ahora… a los que sufrieron, a los que se fueron por desesperación”, dijo González antes de continuar con su cobertura.
Aunque aún falta definir los pasos políticos que seguirán en Venezuela, la reacción de González se viralizó en redes sociales como un símbolo del impacto emocional que tuvo la caída de Nicolás Maduro entre los propios venezolanos y sus comunidades en el exterior.
El antecedente violento que sufrió bajo el régimen de Maduro
En 2017, mientras cubría una protesta estudiantil en Caracas por la disolución del Parlamento ordenada por el Poder Judicial afín a Maduro, Elyangelica González, entonces periodista acreditada por Radio Caracol de Colombia, sufrió un violento ataque por parte de diez miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Durante la transmisión en vivo, la rodearon e intentaron arrebatarle el teléfono para impedir que continuara informando.
La arrastraron del cabello mientras ella trataba de defenderse. A pesar del ataque, afirmó con firmeza: “Soy periodista y voy a morir haciendo periodismo. Mi trabajo es informar lo que ocurre, sin mentir, sin exagerar ni minimizar. Si decidí quedarme en este país, debo cumplir con mi labor”.