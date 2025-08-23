Mezclar miel con sal: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por otro lado, la sal, especialmente la marina, contiene minerales como sodio, magnesio y potasio, que son importantes para la función muscular y el equilibrio de electrolitos. Esta última función es clave para lograr el proceso de homeostasis.
Como la miel puede favorecer la reproducción de la melatonina, que es la hormona que regula el sueño, y la sal, la regulación de la melatonina, que es la del estrés, está la creencia de que esta mezcla puede ser beneficiosa para mejorar el sueño.
Esta mezcla puede usarse antes, durante y después del ejercicio
La mezcla de miel y sal puede ayudar a mantener una buena hidratación, especialmente después de la actividad física. Además de reducir el estrés por la sal, esta combinación puede mejorar el estado de ánimo.
Aunque la combinación de miel y sal puede tener beneficios, no es un remedio milagroso y no debe reemplazar por el uso de medicamentos tradicionales. Consulta con un especialista antes de consumir esta mezcla.
Formas de consumir esta mezcla para conseguir estos beneficios
- Directamente: una cucharadita de miel con una pizca de sal puede consumirse directamente, ya sea en ayunas, antes de dormir o antes de entrenar
- En bebidas: mezclar la miel y la sal con agua tibia puede ser una forma de consumirla, especialmente si se busca una bebida para reponer electrolitos y energía.
- En recetas: la mezcla puede usarse como glaseado para carnes, como barniz para panes o para crear aderezos, combinando los sabores de la miel y la sal.