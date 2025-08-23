Mezclar miel con sal: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por otro lado, la sal, especialmente la marina, contiene minerales como sodio, magnesio y potasio, que son importantes para la función muscular y el equilibrio de electrolitos. Esta última función es clave para lograr el proceso de homeostasis.

Como la miel puede favorecer la reproducción de la melatonina, que es la hormona que regula el sueño, y la sal, la regulación de la melatonina, que es la del estrés, está la creencia de que esta mezcla puede ser beneficiosa para mejorar el sueño.

beneficios, mezcla Esta mezcla puede usarse antes, durante y después del ejercicio

La mezcla de miel y sal puede ayudar a mantener una buena hidratación, especialmente después de la actividad física. Además de reducir el estrés por la sal, esta combinación puede mejorar el estado de ánimo.

Aunque la combinación de miel y sal puede tener beneficios, no es un remedio milagroso y no debe reemplazar por el uso de medicamentos tradicionales. Consulta con un especialista antes de consumir esta mezcla.

Formas de consumir esta mezcla para conseguir estos beneficios