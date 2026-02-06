Mezclar miel con ajo: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios para la salud

En la búsqueda constante de alternativas naturales para fortalecer el organismo, la mezcla de miel y ajo ha resurgido como uno de los remedios más valorados. Aunque parezca una combinación inusual, la combinación puede darte múltiples beneficios para la salud.
Esto se da por las propiedades de ambos elementos. el ajo es rico en alicina, un compuesto azufrado que se libera al machacarlo y que posee propiedades antibacterianas y antivirales, mientras que la miel aporta una alta concentración de enzimas, flavonoides y polifenoles.
Por qué se recomienda la mezcla de miel con ajo y cuáles son los beneficios
La mezcla de miel con ajo, por las propiedades de cada uno de los elementos, puede darte grandes beneficios en la salud. Las ventajas son las siguientes:
- Refuerzo Inmunitario: ayuda a prevenir y reducir la duración de resfriados y gripes gracias a su acción antiviral.
- Salud Cardiovascular: el ajo contribuye a reducir los niveles de colesterol LDL y mejorar la elasticidad de las arterias, ayudando a controlar la presión arterial.
- Acción Antiinflamatoria: los antioxidantes presentes en la miel y el ajo combaten el estrés oxidativo, protegiendo órganos vitales como el hígado y los riñones.
- Propiedades Probióticas: cuando se permite la fermentación de los ajos en la miel, se desarrollan bacterias lácticas beneficiosas que favorecen la salud de la microbiota intestinal.
A pesar de sus beneficios, se recomienda precaución en personas con trastornos de coagulación o alergias a los productos apícolas. Es decir, siempre consulta a un profesional de la salud antes de probar este tipo de mezclas.
Cómo preparar esta mezcla para obtener beneficios
- Ingredientes: dientes de ajo orgánicos y miel pura (cruda), sin procesar.
- Procedimiento: pelar y machacar ligeramente los ajos para activar la alicina. Colocarlos en un frasco de vidrio y cubrirlos totalmente con la miel.
- Tiempo de reposo: se recomienda dejar la mezcla en un lugar oscuro a temperatura ambiente durante al menos una semana. Durante este tiempo, la miel se volverá más líquida y el ajo perderá su sabor picante agresivo.