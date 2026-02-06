Mezclar miel con ajo: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios para la salud

Esto se da por las propiedades de ambos elementos. el ajo es rico en alicina, un compuesto azufrado que se libera al machacarlo y que posee propiedades antibacterianas y antivirales, mientras que la miel aporta una alta concentración de enzimas, flavonoides y polifenoles.

mezcla, beneficios La mezcla de miel con ajo puede darte grandes beneficios.

Por qué se recomienda la mezcla de miel con ajo y cuáles son los beneficios

La mezcla de miel con ajo, por las propiedades de cada uno de los elementos, puede darte grandes beneficios en la salud. Las ventajas son las siguientes: