Mezclar limón con pepino: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Al consumir esta mezcla, no solo estamos bebiendo agua con sabor; estamos ingiriendo un tónico que ayuda a equilibrar el pH del cuerpo y a combatir el estrés oxidativo de las células.

Para aprovechar al máximo esta mezcla, se recomienda preparar una infusión en frío. Corta rodajas finas de un pepino fresco y un limón con cáscara (previamente lavado) y déjalos reposar en una jarra de agua en el refrigerador durante al menos dos horas.

piel colageno.jpg Esta bebida ayuda a mejorar la piel, fomentando la producción de colágeno.

La mezcla del pepino y el limón es una forma sencilla, económica y deliciosa de potenciar tu salud diaria. Ya sea para hidratarte después de entrenar o para empezar el día con energía.

Principales beneficios para la salud

Los beneficios de integrar el limón y el pepino en tu dieta son variados y visibles a corto plazo:

Desintoxicación y digestión: esta combinación estimula las enzimas del hígado y ayuda al tránsito intestinal, facilitando la eliminación de toxinas acumuladas.

esta combinación estimula las enzimas del hígado y ayuda al tránsito intestinal, facilitando la eliminación de toxinas acumuladas. Efecto diurético natural: es ideal para quienes sufren de retención de líquidos. El pepino ayuda a los riñones a filtrar el exceso de sodio, reduciendo la hinchazón abdominal.

es ideal para quienes sufren de retención de líquidos. El pepino ayuda a los riñones a filtrar el exceso de sodio, reduciendo la hinchazón abdominal. Salud de la piel: gracias a la vitamina C del limón (esencial para el colágeno) y al sílice del pepino, la piel luce más hidratada, elástica y con menos imperfecciones.

gracias a la vitamina C del limón (esencial para el colágeno) y al sílice del pepino, la piel luce más hidratada, elástica y con menos imperfecciones. Control de peso: es una alternativa con casi cero calorías que genera saciedad, ayudando a evitar el consumo de bebidas azucaradas o snacks innecesarios entre comidas.