Por ejemplo, la sal ayuda a que los colores se adhieran de manera más efectiva a las fibras de la tela, evitando que se desvanezcan con los lavados.

Al ser un removedor de manchas eficaz, la sal potencia el poder del detergente para disolver y eliminar manchas persistentes. Además, tiene la capacidad de suavizar las distintas prendas.

En lavarropas con carga frontal o con sistemas que usan menos agua, la sal evita que los minerales se peguen a los tejidos, protegiendo la ropa de la decoloración.

Para realizar este truco casero, todo lo que tienes que hacer es aplicar una pequeña cantidad de sal al detergente en el compartimento del lavarropas, o bien puedes espolvorear la sal sobre las manchas de la ropa antes de introducirla en el electrodoméstico.

El vinagre blanco, otro aliado para la ropa

Dejando de lado la sal, tienes que saber que el vinagre blanco es otro de los remedios caseros con los que puedes lavar tu ropa.

El vinagre es efectivo para eliminar olores persistentes como el de humedad o sudor, que a veces no se eliminan con el detergente.

El vinagre blanco puede evitar que los colores de las prendas se desvanezcan con el tiempo, manteniendo la ropa con colores vibrantes. Además, como ya se explicó, se puede utilizar en el pretratado de las manchas difíciles.

Tus prendas de ropa quedarán más suaves y acolchonadas si decides agregarles vinagre blanco. Además, te ayudará a mantener limpio el lavarropas.