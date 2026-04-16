Mezclar coco con café: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Cuando hablamos de consumir esta mezcla (usando aceite de coco en el café), el principal beneficio radica en los triglicéridos de cadena media (MCT) presentes en el coco, que se metabolizan rápidamente en el hígado.

Si trasladamos esta mezcla al ámbito de la estética, utilizar café molido con aceite de coco es uno de los tratamientos caseros más efectivos. Los granos de café actúan como un exfoliante natural que elimina las células muertas, mientras que la cafeína estimula la microcirculación.

cafe, lavado de manos El café puede servir como un excelente exfoliante para la piel.

Aplicar esta preparación en zonas localizadas ayuda a reducir visiblemente la apariencia de la celulitis y la retención de líquidos. Por su parte, el coco aporta ácido láurico, que posee propiedades antimicrobianas, dejando la piel suave, hidratada, y protegida.

Cómo mezclar coco con café para obtener beneficios

Si quieres aplicar esta mezcla a tu rutina diaria y disfrutar de las ventajas mencionadas, será mejor que sigas los pasos que se muestran a continuación: