Mezclar cáscara de banana con miel: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al diluir la cáscara de banana procesada con una pizca de miel en agua, se crea un elixir que estimula la floración de plantas de interior.

plantas fertilizantes.jpg Con esta mezcla, puedes crear un fertilizante casero.

Para maximizar los beneficios, los expertos recomiendan utilizar bananas muy maduras (donde la cáscara es más fina y rica en azúcares) y miel orgánica de producción local. Solo basta con extraer la pulpa interna de la cáscara y emulsionarla con una cucharada de miel hasta obtener una pasta.

Beneficios del uso de la mezcla en la piel

En lo que tiene que ver con la piel, el uso de esta mezcla como mascarilla casera destaca principalmente por tres factores:

Hidratación Profunda: la miel actúa como un imán para la humedad, mientras que los aceites naturales de la banana ayudan a sellar esa hidratación en la dermis.

la miel actúa como un imán para la humedad, mientras que los aceites naturales de la banana ayudan a sellar esa hidratación en la dermis. Efecto Antiinflamatorio: es ideal para personas con irritaciones leves o acné puntual, ya que ayuda a reducir la rojez sin químicos agresivos.

es ideal para personas con irritaciones leves o acné puntual, ya que ayuda a reducir la rojez sin químicos agresivos. Luminosidad Natural: los antioxidantes de la cáscara combaten los radicales libres, dejando un aspecto descansado y fresco.

Como puedes ver, la mezcla de estos dos elementos es un recordatorio de que la naturaleza ofrece soluciones potentes si sabemos aprovechar lo que solemos considerar "desperdicio".