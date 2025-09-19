Por qué se recomienda mezclar bicarbonato de sodio con ajo

Tanto el bicarbonato de sodio como el ajo contienen propiedades antifúngicas que son beneficiosas en este sentido. El ajo contiene compuestos como el ajoceno, mientras que el bicarbonato de sodio es eficaz para crear un ambiente hostil ante este problema.

Además de su efectividad, esta mezcla de pocos ingredientes puede aliviar los síntomas, reduciendo la comezón y neutralizando los olores desagradables, a menudo afectados por estas infecciones.

Todo lo que tienes que hacer es triturar un par de dientes de ajo y mezclarlos con el bicarbonato de sodio y agua tibia hasta formar una pasta, o simplemente disuelve los ingredientes en un recipiente con agua tibia para que puedas remojar los pies.

A la hora de usar esta mezcla, deberás tener en cuenta una serie de consideraciones importantes. Por ejemplo, debes saber que el ajo puede dejar un olor fuerte y persistente en la piel.

Hongos en los pies.jpg Dile adiós a los hongos de los pies con esta efectiva mezcla.

Por último, es válido aclarar que deberás tener paciencia, ya que la mezcla de elementos caseros tarda un tiempo en dar resultados. Si el problema persiste, lo ideal será que recurras a un especialista para solucionar el problema.

La efectividad de la mezcla en las plantas

Además de su efectividad en los pies, también se cree que esta mezcla puede tener su efectividad en los hongos de las plantas del jardín. Con esta preparación, se puede crear un excelente fungicida natural que protege a las plantas de enfermedades como el mildiu o el oidio.

Como si todo esto fuera poco, esta mezcla también puede ser un repelente natural contra los insectos que pueden dañar a los distintos ejemplares de tu jardín.