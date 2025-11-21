Mezclar arroz con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son el arroz y el bicarbonato de sodio, ya que puede ser una combinación con grandes beneficios que puede usarse en el jardín de casa y en la salud de la piel.
La mezcla entre el bicarbonato de sodio y el arroz sirve, concretamente, como exfoliante que ayuda a aclarar manchas y a tratar piel grasa, y para cultivar plantas, funcionando como fertilizante natural y fungicida.
Por qué se recomienda mezclar arroz con bicarbonato de sodio
En el cuidado de las plantas, esta combinación se utiliza frecuentemente como un fertilizante líquido natural y un fungicida suave. El agua de arroz es rica en almidón, vitaminas y minerales que nutren el suelo y promueven un crecimiento saludable.
Cuando se mezcla con el bicarbonato de sodio, se crea una solución eficaz para prevenir y combatir hongos y ciertas plagas, fortaleciendo así las defensas naturales de las plantas.
En el ámbito de la belleza y el cuidado de la piel, esta mezcla se integra en mascarillas faciales y jabones artesanales. El arroz molido actúa como un excelente exfoliante natural, ayudando a eliminar células muertas, mientras que sus propiedades contribuyen al aclarado de la piel y la reducción de manchas oscuras.
Por su parte, el bicarbonato de sodio ayuda a regular la piel grasa y a combatir bacterias que pueden causar acné o irritaciones. Como si fuera poco, también puede tener un uso positivo en el hogar.
Sucede que esta mezcla puede ser usada para el control de la humedad y los malos olores, siendo un excelente desodorante y deshumidificador.
Cómo usar esta mezcla en la piel, paso a paso
- Mezcla base: En un recipiente, mezcla un puñado de arroz crudo con un litro de agua y déjalo en remojo toda la noche.
- Añadir ingredientes: Al día siguiente, añade al agua de arroz una cucharadita de bicarbonato de sodio.
- Colar y envasar: Cuela la mezcla para retirar los granos de arroz y vierte el líquido en un atomizador para facilitar su aplicación, que puede ser en forma de riego o en forma de pulverizador.