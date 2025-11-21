Mezclar arroz con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Cuando se mezcla con el bicarbonato de sodio, se crea una solución eficaz para prevenir y combatir hongos y ciertas plagas, fortaleciendo así las defensas naturales de las plantas.

En el ámbito de la belleza y el cuidado de la piel, esta mezcla se integra en mascarillas faciales y jabones artesanales. El arroz molido actúa como un excelente exfoliante natural, ayudando a eliminar células muertas, mientras que sus propiedades contribuyen al aclarado de la piel y la reducción de manchas oscuras.

plantas riego.jpg Con esta mezcla, puedes crear un fertilizante para tus plantas.

Por su parte, el bicarbonato de sodio ayuda a regular la piel grasa y a combatir bacterias que pueden causar acné o irritaciones. Como si fuera poco, también puede tener un uso positivo en el hogar.

Sucede que esta mezcla puede ser usada para el control de la humedad y los malos olores, siendo un excelente desodorante y deshumidificador.

Cómo usar esta mezcla en la piel, paso a paso