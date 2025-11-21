Inicio Sociedad arroz
Mezclas beneficiosas

Mezclar arroz con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El arroz y el bicarbonato juntos pueden darte grandes y variados beneficios. ¿Por qué se recomienda la mezcla de estos elementos?

Luciano Carluccio
La mezcla del arroz y el bicarbonato no es considerada por muchas personas.

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son el arroz y el bicarbonato de sodio, ya que puede ser una combinación con grandes beneficios que puede usarse en el jardín de casa y en la salud de la piel.

La mezcla entre el bicarbonato de sodio y el arroz sirve, concretamente, como exfoliante que ayuda a aclarar manchas y a tratar piel grasa, y para cultivar plantas, funcionando como fertilizante natural y fungicida.

El bicarbonato de sodio, un elemento utilizado en numerosas mezclas.&nbsp;

Por qué se recomienda mezclar arroz con bicarbonato de sodio

En el cuidado de las plantas, esta combinación se utiliza frecuentemente como un fertilizante líquido natural y un fungicida suave. El agua de arroz es rica en almidón, vitaminas y minerales que nutren el suelo y promueven un crecimiento saludable.

Cuando se mezcla con el bicarbonato de sodio, se crea una solución eficaz para prevenir y combatir hongos y ciertas plagas, fortaleciendo así las defensas naturales de las plantas.

En el ámbito de la belleza y el cuidado de la piel, esta mezcla se integra en mascarillas faciales y jabones artesanales. El arroz molido actúa como un excelente exfoliante natural, ayudando a eliminar células muertas, mientras que sus propiedades contribuyen al aclarado de la piel y la reducción de manchas oscuras.

Con esta mezcla, puedes crear un fertilizante para tus plantas.&nbsp;

Por su parte, el bicarbonato de sodio ayuda a regular la piel grasa y a combatir bacterias que pueden causar acné o irritaciones. Como si fuera poco, también puede tener un uso positivo en el hogar.

Sucede que esta mezcla puede ser usada para el control de la humedad y los malos olores, siendo un excelente desodorante y deshumidificador.

Cómo usar esta mezcla en la piel, paso a paso

  • Mezcla base: En un recipiente, mezcla un puñado de arroz crudo con un litro de agua y déjalo en remojo toda la noche.
  • Añadir ingredientes: Al día siguiente, añade al agua de arroz una cucharadita de bicarbonato de sodio.
  • Colar y envasar: Cuela la mezcla para retirar los granos de arroz y vierte el líquido en un atomizador para facilitar su aplicación, que puede ser en forma de riego o en forma de pulverizador.

