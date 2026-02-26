Mezclar aloe vera y bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchos usuarios reportan beneficios al aplicar esta pasta en zonas propensas a oscurecerse, como axilas, codos y rodillas. El bicarbonato ayuda a remover la pigmentación superficial y el aloe vera promueve la renovación celular.

Para quienes sufren de piel seborreica, esta mezcla ayuda a secar imperfecciones y equilibrar la producción de sebo sin despojar al rostro de su humedad natural.

Manchas en la piel Las manchas en la piel pueden ser aclaradas a través de esta mezcla casera.

A pesar de sus bondades, es vital recordar que el bicarbonato tiene un pH alcalino que puede alterar la barrera protectora de la piel si se usa en exceso. Por ello, los especialistas recomiendan no aplicar esta mezcla más de una vez por semana, y siempre realizar una prueba antes de aplicarla.

Cómo preparar y aplicar esta mezcla en la piel

En un recipiente de vidrio o cerámica pequeño (evita el metal si es posible), coloca el gel de aloe.

Añade el bicarbonato poco a poco.

Mezcla con una espátula de madera o plástico hasta que se forme una pasta blanquecina y algo espumosa. La reacción es normal.

Para aplicar esta mezcla, Lava tu cara (o la zona a tratar) con tu jabón habitual y agua tibia para abrir ligeramente los poros. Luego de realizar la prueba antialérgica, es momento de aplicarla:

Usa las yemas de los dedos o un pincel plano.

Extiende una capa fina evitando el contorno de ojos, los labios y las fosas nasales (zonas donde la piel es demasiado delgada).

Masaje: realiza movimientos circulares muy suaves en la "Zona T" (frente, nariz y barbilla) durante 30 segundos. No presiones, deja que los granos del bicarbonato hagan el trabajo solos.

Deja actuar la mezcla entre 5 y 10 minutos. Notarás que la pasta se empieza a secar o a ponerse pegajosa. Si sientes que la piel se "tira" demasiado, es hora de retirar, y se retira con abundante agua fría.