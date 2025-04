Mercedes Rus aseguró que en un año bajó la positividad de alcohol en el sangre en controles de tránsito

mercedes rus alfredo cornejo seguridad penitenciaria.jpg

Los alométros permiten controles más rápidos

La ministra Rus señaló que paralelamente a la utilización de alcoholímetros se han sumado alométros que es otra herramienta que permite hacer los testeos.

La novedad en este tema, es que está próximo a ejecutarse un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a partir del cual se realizarán las homologaciones en Mendoza.

"Esto es un gran avance para la homologación tanto de los alómetros, como de los alcoholímetros", indicó la funcionaria.

Por su parte, el gobernador, Alfredo Cornejo, subrayó que en materia de controles y de sanciones se avanzó mucho y puntualizó que hoy las condenas son a través de juicios por jurado.

Y advirtió: "No vamos a dejar de ser una industria vitivinícola. El planteo de fondo no es dejar de tomar alcohol sino no manejar y en Mendoza tenemos un montón de mecanismos para no manejar, como las plataformas y el transporte público que tiene amplios horarios en el área metropolitana".