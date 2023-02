Estas tormentas y lluvias estarán acompañadas por ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Alerta-amarilla-tormentas-lluvias-y-granizo1.jpg En San Martín la fuerte tormenta del martes por la tarde provocó la caída de árboles.

"Para estas zonas se esperan valores de precipitación acumulada variables en la región, entre 25 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual", precisó el SMN.

Además, el organismo recomendó para estos lugares no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; informarse por las autoridades, estar atento a la caída de granizo y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radios, documentos y teléfono.

Alerta-amarilla-mapa-SMN.jpg Mapa del Servicio Meteorológico Nacional con las alerta amarilla para algunas provincias de Argentina.

Pronóstico del tiempo en Mendoza: tormentas aisladas y descenso de la temperatura

A través de la página oficial de Contingencias Climáticas de la provincia, el pronóstico indica para este miércoles 1 de febrero un día "parcialmente nublado con tormentas aisladas y descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste". La temperatura máxima alcanzaría los 27ºC y la mínima sería de 20ºC.

Mientras que para el jueves 2 de febrero se anticipa también una jornada "calurosa con poca nubosidad, vientos moderados del noreste". Una máxima de 33ºC y una mínima de 19ºC.

Alerta-amarilla-tormentas-lluvias-y-granizo3.jpg Las lluvias de este martes en la zona Este fueron de fuerte intensidad dejando varios daños materiales.

Alerta amarilla de Defensa Civil

Defensa Civil dio a conocer una nueva alerta amarilla este miércoles por la mañana (9.45) anunciando probabilidad de tormentas y no se descarta la caída de granizo. Descenso de la temperatura.

Alerta-amarilla-Defensa-Civil.jpg Defensa Civil emitió una nueva alerta amarilla para algunas zonas de Mendoza.

Pronóstico del tiempo en Mendoza extendido