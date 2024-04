Mendoza registró 25 denuncias por violencia de género diarias en marzo

Florencia Guiñazu 3.jpg Florencia Guiñazú fue hallada sin vida en su casa el pasado sábado 6 de abril. La joven era deportista y tatuadora.

►TE PUEDE INTERESAR: Imputaron por intento de femicidio al hombre que chocó su auto junto a su ex pareja contra un paredón

Esto sucede porque en muchos casos las víctimas no creen estar en condiciones de vulnerabilidad.

"Si la mujer no se visibiliza como una mujer que puede estar en riesgo, como víctima de violencia de género, hay que articular de manera inmediata con los demás efectores del Estado, las áreas de género y con los municipios que cuentan con un área", detalló Dottori.

"Desde el año pasado se perdieron algunos recursos, como es el programa Acompañar donde no se generaron nuevas altas", la abogada subrayó la importancia de fortalecer estos recursos porque cuando la víctima recurre a pedir ayuda es importante contar con estos elementos.

En lo que va del 2024 hubo 3 víctimas de violencia extrema en grado de tentativa

Dottori expresó que es importante mencionar los casos de mujeres que fueron víctimas de una violencia extrema y que afortunadamente no murieron. En lo que va del 2024 se registraron en Mendoza 3 víctimas en grado de tentativa.

►TE PUEDE INTERESAR: Intento de femicidio: discutió con su novia, la bajó del vehículo, la arrastró varios metros y fue detenido

La sociedad debe involucrarse más en los casos de violencia de género

En muchas ocasiones vecinos, familiares o amigos conocen la situación que atraviesa la víctima. Si bien "la responsabilidad no recae en la sociedad", la funcionaria les pide a las personas que se involucren más.

"Es algo que nos compete a todos", detalló.

Remarcó además la importancia de la educación y de la construcción de los vínculos. "En 2024 hubo 3 femicidios y el 66% de los casos, una vez cometido el delito del femicidio, realizaron la conducta del suicidio", amplió.

"Esta persona decididamente realizó la conducta por la que provocó la muerte de Florencia y después, no solo alertó que el niño se quedaba solo, sino que decidió finiquitar su vida", informó.

Florencia Guiñazú.JPG Florencia jugaba al fútbol en el Club Atlético Argentino.

Desde 2018 Mendoza registró 51.325 denuncias por violencia de género

"El año pasado hubo una baja con respecto al 2022, hubo un 6% menos de la cantidad de denuncias por violencia de género con hechos que se consideran delito. Fueron 25 causas por día, y en el 2022 fue un promedio de 26 por día" informó Dottori.

Además, en el 2023 hubo 9 muertes por femicidios y no en todos los casos hubo denuncias, sin embargo, esto no quiere decir que no se haya ejercido la violencia. En total hubo 9.014 causas.

"Desde el 2018 al 2023 se registraron 51.325 denuncias, en promedio por año hubo 8.554 causas", amplió.

Durante marzo de este año se realizaron 774 denuncias. De ese porcentaje, no todas requieren prohibición de acercamiento u otra medida cautelar para proteger a la víctima.

Dónde pedir ayuda si soy víctima de violencia de género

En Mendoza hay 11 dispositivos que son refugios y en la dirección de Enlace Institucional de la Procuración General hay una mesa orientadora para trabajar con las mujeres que piden ayuda.

Las personas que lo necesiten se pueden contactar por WhatsApp (261 278 5085) y reportar.

Además, pueden denunciar llamando al 144 o al 911 en caso de urgencia.

Los 3 femicidios del 2024

Isabel Ríos: Pedro Reyes, un hombre de 75 años, asesinó a su exesposa de tres tiros. Luego hirió a su excuñado, quien fue hospitalizado y finalmente se quitó la vida. El trágico hecho ocurrió el 26 de enero en Eugenio Bustos, San Carlos.

María Victoria Ruiz: el 2 de febrero se encontró el cadáver de María Victoria Ruiz en una casilla rodante ubicada en un camping en El Carrizal. El lugar había sido alquilado por la mujer junto a su pareja, pero luego de algunos días de inactividad y tras sentir olores nauseabundos, las autoridades policiales irrumpieron en el lugar y se encontraron con un cadáver en avanzado estado de descomposición. La mujer se había ido allí a pasar unos días con su pareja pero el hombre se retiró del camping tras asesinarla.

María Victoria Ruiz 4.jpg María Victoria, hallada sin vida en El Carrizal, era madre y luchaba contra la violencia de género.

Florencia Guiñazú: El escalofriante hecho ocurrió este sábado 6 de abril en calle Bombal al 300, donde residía con su esposo Agustín Notto (33) y sus dos hijos de 5 y de 7 años. Guiñazú era Técnica en Seguridad e Higiene y tenía un estudio de tatuajes. La mujer presentaba signos de estrangulamiento, el que habría sido a través de una mecánica manual, es decir con las manos.