Mendoza posee el primer centro de estudios de huesos humanos del interior del país

Osteoteca (2).jpg El trabajo de clasificar los restos óseos para estudiarlos es una de las tareas que llevan adelante los y las integrantes del Equipo Mendocino de Arqueología y Antropología Forense. Diario UNO / Nicolás Ríos

Qué es una osteoteca

En el primer piso de la Facultad de Filosofía y Letras, un grupo de al menos diez personas –casi todas mujeres- se apiñan alrededor de lo que parece ser una oficina.

Lo primero que llama la atención es que en ese pequeño espacio se exhiba, completo, un esqueleto humano. Con todos y cada uno de sus huesos dispuestos, numerados, clasificados.

En las paredes, hay dibujos, esquemas, un pizarrón grande y una estantería con cajas de cartón, de las que no se ve, pero se puede intuir su contenido. Son esqueletos.

Sebastián Gianotti, el único varón presente del grupo y Daniela Mansegosa, reciben y explican de qué trata el proyecto que están llevando adelante.

Nadie podría imaginar que en ese espacio reducido, se pueda estar realizando un trabajo único en Mendoza: el estudio de restos humanos de mendocinos y mendocinas que vivieron en el siglo XX, de los que se tiene información antemortem (sexo y edad determinados) y cuyo estudio sirve para elaborar parámetros antropológicos locales. Estos van a ser aplicados en la investigación y en la resolución de casos judiciales.

La osteoteca es una colección osteológica documentada de restos fósiles humanos recuperados de cementerios modernos de los que ya poseemos información: año de muerte, sexo y edad La osteoteca es una colección osteológica documentada de restos fósiles humanos recuperados de cementerios modernos de los que ya poseemos información: año de muerte, sexo y edad

Osteoteca (1).jpg El equipo de trabajo de la Osteoteca de Mendoza Diario UNO / Nicolás Ríos

También mencionó que hasta el 2012, Argentina poseía dos colecciones osteológicas: la del cementerio de Chacarita, en CABA y la del Cementerio de La Plata, en provincia de Buenos Aires.

“Esta colección se creó en 2019, primero con 20 individuos y ahora ya poseemos 313 esqueletos humanos”. Explicó Ginanotti, lo cual fue una sorpresa porque es físicamente imposible almacenar más de 300 esqueletos completos en lo que podría ser un aula de consulta. En este sentido, el investigador aclaró que el equipo posee un pequeño depósito en el subsuelo de facultad, contiguo a la zona de maestranza.

Allí se guarda la primera colección osteológica documentada del interior del país.

Para qué sirve el estudio de los huesos humanos

En medio de un equipo de estudiantes que se han acercado a acompañar la entrevista, Daniela Gianotti y Mansegosa explicaron que esta colección osteológica documentada tiene objetivos muy claros, que van más allá de la formación de las y los estudiantes de la carrera. Así lo manifestó Gianotti:

Lo que se pretende con ella es desarrollar problemáticas de investigación que tengan un impacto directo en las pericias antropológicas forenses Lo que se pretende con ella es desarrollar problemáticas de investigación que tengan un impacto directo en las pericias antropológicas forenses

Además, explicó que en este sentido, hay un quiebre en la concepción anterior de las colecciones de huesos humanos. Si bien existen desde hace mucho tiempo se están utilizando para revisar formas de trabajo.

Huesos.jpg Los huesos se clasifican para crear parámetros de investigación local Diario UNO / Nicolás Ríos

“En Mendoza, cuando aparecen restos humanos y hay que realizar una pericia forense, lo primero que pide un fiscal es saber quién es la persona, su identificación. Para esto existe una vía genética, pero en primer lugar lo que se realiza es el perfil básico de los restos óseos hallados, el sexo y la edad de la persona, a partir del esqueleto y de las piezas dentales”, explicó el docente e investigador.

“El problema –agregó- es que los estándares que aparecen en los manuales que estamos utilizando han sido elaborados en base a huesos de otras poblaciones, personas que nunca vivieron en la Argentina, europeos, asiáticos, o americanos”.

Es decir que a través de los datos obtenidos en base al estudio de esta colección osteológica, Mendoza va a ser la primera provincia del país en poseer parámetros locales de investigación

“La idea es generar estándares metodológicos locales, para hacer determinación del sexo y edad del esqueleto en forma más precisa. Con metodología local”, explicó Mansegosa.

Los datos derivados de la investigación de los huesos

La profesional agregó que el trabajo del equipo que dirige no se limita solo al estudio de los restos óseos en si, sino que busca recabar toda la información contextual posible.

“Nosotros como peritos, participamos en el servicio de justicia tanto provincial como Federal, cuando la Fiscalía nos solicita y no solo estudiamos los huesos, vamos al lugar del hecho y recolectamos otros indicios: prendas textiles, restos de suelo, fauna cadavérica adyacente”,

Todos estos datos sirven para facilitar una investigación dificultosa, por empezar para identificar los restos humanos, después, para determinar sexo y edad de la persona cuyos restos han sido hallados, por otra parte, y ante la posible inhumación en una fosa clandestina, saber con exactitud si el cuerpo ha sido inhumado una única vez, o quien lo manipuló pudo haberlo movido de lugar.

Investigadora Osteoteca.jpg La investigación que se realiza en base a los restos fósiles humanos, se extiende más allá de determinar sexo y edad, también se pueden determinar otras cuestiones importantes, como la dieta que llevaba, o si realizaba algún tipo de actividad en particular Diario UNO / Nicolás Ríos

“Toda esta información impacta en las pericias en causas judiciales”, sostuvo Mansegosa.

Al respecto, Gianotti agregó que “Hay una variabilidad de información no solo con los huesos que recuperamos, sino también con el sedimento, con los insectos que se comen el cadáver, los materiales textiles, a lo largo de la investigación se van mostrando muchas líneas de análisis, sobre todo interesados del campo que no son de al antropología. Gente que viene de la biología, que estudia el polen para determinar el posible traslado de un cuerpo o no, entre otros datos que podrían hallase al “leer” los huesos humanos.

Los investigadores mencionaron que todo esto está escrito en los huesos hay que saber leer la información.

Ambos manifestaron que todo lo que hacemos en vida va quedando registrado en nuestros huesos y en nuestros dientes. De hecho, lo primero que se realiza en una investigación forense de denomina “osteografía”, que es una especie de biografía preliminar de la persona hallada a través de lo que los huesos “cuentan”.

También es factible determinar qué clase de dieta realizaba, los nutrientes que consumía, el estado de salud, actividad física, si la persona tenía mayor o menor demanda física o si usó más los miembros superiores que los inferiores.

Ese tipo de información, explicaron los investigadores, es más imprecisa que el sexo o rango de edad, pero permite acotar los perfiles de búsqueda en los casos forenses, características individualizantes (únicas del individuo que se está investigando) por ejemplo, la fractura de un diente, o de un hueso. Todo eso hace que el rango de búsqueda se achique

Cómo se financia el equipo y la osteoteca

Mansegosa detalló que tanto el equipo como la colección osteolótica, se financian a través de convenios con el sistema de justicia provincial y federal y algunos organismos específicos como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Daniela Mansegosa.jpg Daniela Mansegosa, titular de la cátedra de Bioarquelogía de la carrera de Arqueología e investigadora del Conicet Diario UNO / Nicolás Ríos

“Hacemos pericias en general, para el sistema de justicia en apoyo a los rastrillajes en el caso de búsqueda de personas desaparecidas. Podemos dar más información acerca de una hipótesis de muerte, o determinar si los huesos pueden haber sido inhumados en un determinado lugar y luego manipulados”, determinó y agregó “Tanto nosotros colaboramos con los equipo de Tucumán y Buenos Aires, como ellos lo hacen con nosotros

En algunos casos, deben mandar a pedir los resultados de las pericias a otras provincias o a países.

Es el caso del estudio del fósforo (suelo) para determinar si el cuerpo fue trasladado se lleva adelante en Tucumán, la revisión de prendas textiles se realiza en México, y los parámetros para entrenamiento de canes se lleva adelante en conjunto con la Policía de Mendoza, y con colaboradores de España y Colombia.

Formar el recurso humano: una gran inversión que hay que cuidar

Mansegosa explicó que desde el 2018 trabajan en distintos casos de cuerpos nn sin identificación, pasa en todos los servicios periciales.

No muchas provincias cuentan con el recurso humano formado para esto. Esto es lo que aporta la facultad al sistema de justicia provincial y federal. Son muy escasos los antropólogos forenses que no solo realizan la pericia, sino la investigación aplicada a la misma No muchas provincias cuentan con el recurso humano formado para esto. Esto es lo que aporta la facultad al sistema de justicia provincial y federal. Son muy escasos los antropólogos forenses que no solo realizan la pericia, sino la investigación aplicada a la misma

Sebastián Giannotti.jpg Sebastián Gianotti, doctor en Arqueología, investigador del Conicet y uno de los formadores del equipo y la osteoteca. Diario UNO / Nicolás Ríos

Si bien el Equipo Mendocino de Arqueología y Antropología Forense, está en un proceso de conformación institucional, en los hechos hace mucho tiempo que está funcionando.

Tanto Daniela como Sebastián dedican tiempo y esfuerzo en la formación de los y las estudiantes.

“Estamos preparando al equipo que alguna vez va a reemplazarnos, es importante que en la ciencia que se preparen equipos, y es un esfuerzo muy grande en un contexto de fuerte desfinanciamiento”, señaló Gianotti.

Tanto Mansegosa coo Gianotti pusieron énfasis en la necesidad de financiamiento para insumos, tratamiento de los huesos, acondicionamiento, para realizar las exhumaciones, para elaborar las documentaciones y el inventariado.

No solo es importante para Incorporar material de medición, lupas, calibres, cámaras fotográficas, sino para que darle valor al equipo de trabajo y que estas personas que se están formando no renuncien por cansancio o se vayan del país.

Aparecen postulaciones y en cada una nos presentamos, es poco el dinero para esto, y muy grande la competencia.

Equipo.jpg El Equipo de trabajo de la osteoteca está conformado por (arriba de izquierda a derecha) Valentina Cerutti, Melissa Varas, Camila Fernández Aisa, Melisa Gallardo y Paula Rodríguez. Sentados: Daniela Mansegosa y Sebastián Gianotti

Sin embargo, Gianotti destacó que siempre están buscando recursos extras para Inversión.

“Es muy compleja la formación de gente, lleva tiempo y esfuerzo, tanto para quienes se forman como para los que nos dedicamos a hacerlo. Entonces, cuando se rompen líneas de financiamiento no hay becas de organismos nacionales, o una reducción muy fuerte, eso hace que esa persona que tanto costó formar, termina desistiendo o yéndose del país. Lo que la gente tiene que terminar de entender quienes aportan esos subsidios es que a la larga la Ciencia ahorra plata, esto no tiene ningún tipo de componente ideológico, sino que es un análisis dentro de los valores monetarios.

La ciencia que ahora cuesta es la que a la larga nos va a abaratar costos, la ignorancia resulta muy cara”, sostuvo el investigador y puntualizó que si hoy sociedad mendocina tuviera que contratar equipos de antropología que hicieran este trabajo, no los podría financiar.

El equipo que hoy participa en las investigaciones forenses provinciales y federales no recibe prácticamente ningún subsidio.

“Aún así, las líneas nuevas que hemos tirado en conjunto demuestran el potencial que tienen, que simplemente hay que apoyar. Nosotros siempre vamos a rendir cuentas de lo que hacemos con las líneas de financiamiento con las que contamos, de hecho, es lo que venimos haciendo desde que comenzamos a llevar a la práctica este proyecto”.

