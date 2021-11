Mendoza entre las más atrasadas en la vacunación según el reporte nacional

Mendoza cuenta con un stock de más de medio millón e vacunas sin aplicar, ya que entre la primera dosis, la segunda y la dosis única ha colocado 2.439.437 vacunas y ha recibido 3.017.907 vacunas.

Para avanzar e ir a buscar a los mendocinos que no han vacunado o que aún no se colocan el refuerzo, la Provincia de Mendoza comenzó este fin de semana con el operativo de vacunación en estadios mendocinos. Se trata de una campaña destinada a las personas mayores de 50 años, con esquema completo de Sinopharm, que opten por completar la tercera dosis con AstraZeneca. También se aplican vacunas a aquellos menores de 18 años que no tengan su primera dosis, y los niños de 3 a 11 años sin enfermedades preexistentes.

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal estuvo este domingo en el estadio de Huracán Las Heras donde se realizó la primera experiencia.

Este domingo Mendoza tuvo sólo seis contagios, y ninguna muerte por Covid, con una positividad del 1,4%. La pandemia de coronavirus ha producido 4.621 fallecimientos en la provincia y 160.268 contagiados de la enfermedad.

Acelerar la vacunación es clave ya que según los datos oficiales de la segunda quincena de octubre, relevados por el Ministerio de Salud de la Nación a través del Proyecto País, se determinó que de las últimas muestras tomadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la mayoría son de la variante Delta.

Consultada sobre el tema la jefa del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, no quiso profundizar en el tema, aunque explicó que desde Nación se toman "población total", y no "objetivo", y aclaró que "Todo el que se quiere vacunar lo puede hacer de manera espontánea, excepto los niños", dijo la funcionaria, que agregó escuetamente: "la vacunación es espontánea y de lunes a lunes", concluyó.