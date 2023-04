Mendoza bajo alerta amarilla y naranja por viento Zonda: qué zonas afectará y a qué hora bajará

Y, agrega que afectará a "zona Sur, Valle de Uco, sectores de zona Este y Gran Mendoza".

Alerta-amarilla-Mendoza-viento-Zonda-viernes-28-de-abril.jpg Defensa Civil emitió una nueva alerta amarilla para la provincia de Mendoza.

En tanto que la alerta naranja dice: "Condiciones de inestabilidad, con probabilidad de ocurrencia de viento Zonda, afectando zonas bajas del departamento de Malargüe y los sectores de cordillera del mismo".

A través de la página oficial de Contingencias Climáticas de la provincia, el pronóstico indica para este viernes 28 de abril un día "algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y sectores del llano a partir de la tarde. Inestable en alta montaña". La temperatura máxima alcanzaría los 29ºC y la mínima sería de 9ºC.

Alerta-naranja-Mendoza-viento-Zonda-viernes-28-de-abril.jpg Defensa Civil emitió alerta naranja para la provincia de Mendoza.

Mientras que para el sábado 29 de abril pronostica: "parcialmente nublado y ventoso, descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Zonda en precordillera. Nevadas en cordillera". La mínima sería de 11ºC y la máxima de 27ºC.

Para el domingo 30 de abril se espera una jornada "parcialmente nublado y ventoso, descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones aisladas. Inestable en cordillera. Ingreso de sistema frontal". Máxima de 18°C y mínima de 14°C.

Viento Zonda en Mendoza: a qué hora bajará al llano

El meteorólogo Federico Norte, en diálogo con radio Nihuil, comentó este mediodía que "las condiciones meteorológicas siguen manteniéndose en una probabilidad de viento Zonda que en los últimos modelos arrojan casi un 85 a 90 por ciento de probabilidades que pueda descender al llano, incluyendo a la Ciudad de Mendoza".

viento zonda en mendoza (17).jpeg El viento Zonda podría bajar al llano cerca de las 17 y se extendería hasta la madrugada del sábado. Foto: Martín Pravata

Y agrega: "Lo que se observa en este caso particular es que el viento no va aparecer después del mediodía solar (13.45), si no que el inicio del proceso de Zonda va ser más tarde. Quizás, no es exacto, el periodo estaría comprendido entre las 17 y la madrugada y mañana del sábado".

"Recién el sábado por la noche y más aún el domingo va a bajar la temperatura y cambiar a viento Sur. Las nevadas en la cordillera se van a mantener hasta el domingo. El lunes las temperaturas van a bajar notablemente tanto que la mínima va a ronda los 4 grados y la máxima no pasaría de los 13 o 14 grados", finalizó.