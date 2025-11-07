Inicio Sociedad Licencia de conducir
Mendoza actualizó la normativa de licencias de conducir profesionales para unificar criterios con la Nación

La norma se publicó este viernes en el Boletín Oficial y establece los requisitos para habilitar una licencia de conducir profesional para explotar un medio de transporte de pasajeros

Mendoza adecuó su normativa para emitir las licencias de conducir profesionales.

Mendoza adecuó su normativa para emitir las licencias de conducir profesionales.

El Gobierno de Mendoza oficializó, mediante el Decreto N° 2308/2025, una actualización en la reglamentación de las licencias de conducir profesionales, que comprende a las categorías C, D y E.

La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, adapta la normativa provincial a los cambios establecidos en el Decreto Nacional N° 196/2025, que actualiza la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

El nuevo esquema busca unificar los criterios y plazos de vigencia de las licencias emitidas en Mendoza con los vigentes a nivel nacional, en el marco de la adhesión parcial de la provincia a la legislación nacional de tránsito (Ley Provincial N° 9024).

Nuevos plazos de vigencia de la licencia de conducir

Entre las principales modificaciones al Anexo II del Decreto 326/18, se establecen nuevos períodos de validez para las licencias profesionales según la edad del conductor:

  • De 21 a 65 años: vigencia de 5 años, renovable con examen psicofísico.
  • De 66 a 70 años: vigencia de 2 años, también sujeta a examen psicofísico.
  • Mayores de 70 años: renovación anual, conforme la aptitud médica del solicitante.

El decreto mantiene la excepción para el personal policial y penitenciario que cumple funciones como chofer o motorista, eximiéndolos del requisito de antigüedad en la licencia clase B para tramitar la profesional.

chofer
Mendoza adecuó la normativa para los choferes profesionales en Mendoza, desde este viernes.

Mendoza adecuó la normativa para los choferes profesionales en Mendoza, desde este viernes.

Requisitos y restricciones

La normativa introduce además nuevas precisiones en materia de habilitaciones:

  • Los conductores profesionales serán considerados principiantes al obtener por primera vez esa categoría.
  • Se denegará la clase D (transporte escolar o de menores) a personas con antecedentes penales por delitos graves.
  • Se permite la habilitación profesional a personas con discapacidad, siempre que cumplan las mismas exigencias psicofísicas y técnicas que el resto de los aspirantes, utilizando vehículos adaptados.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que el objetivo del cambio es fortalecer los controles de seguridad vial, garantizar mayor homogeneidad en los criterios de evaluación y mejorar la trazabilidad de las licencias emitidas en la provincia.

