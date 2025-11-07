Mendoza actualizó la normativa de licencias de conducir profesionales para unificar criterios con la Nación

Nuevos plazos de vigencia de la licencia de conducir

Entre las principales modificaciones al Anexo II del Decreto 326/18, se establecen nuevos períodos de validez para las licencias profesionales según la edad del conductor:

De 21 a 65 años: vigencia de 5 años , renovable con examen psicofísico.

vigencia de , renovable con examen psicofísico. De 66 a 70 años: vigencia de 2 años , también sujeta a examen psicofísico.

vigencia de , también sujeta a examen psicofísico. Mayores de 70 años: renovación anual, conforme la aptitud médica del solicitante.

El decreto mantiene la excepción para el personal policial y penitenciario que cumple funciones como chofer o motorista, eximiéndolos del requisito de antigüedad en la licencia clase B para tramitar la profesional.

chofer Mendoza adecuó la normativa para los choferes profesionales en Mendoza, desde este viernes.

Requisitos y restricciones

La normativa introduce además nuevas precisiones en materia de habilitaciones:

Los conductores profesionales serán considerados principiantes al obtener por primera vez esa categoría.

serán considerados al obtener por primera vez esa categoría. Se denegará la clase D (transporte escolar o de menores) a personas con antecedentes penales por delitos graves .

(transporte escolar o de menores) a personas con . Se permite la habilitación profesional a personas con discapacidad, siempre que cumplan las mismas exigencias psicofísicas y técnicas que el resto de los aspirantes, utilizando vehículos adaptados.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que el objetivo del cambio es fortalecer los controles de seguridad vial, garantizar mayor homogeneidad en los criterios de evaluación y mejorar la trazabilidad de las licencias emitidas en la provincia.