Mendocinos en el podio de Olimpíada Argentina de Física

Única mendocina en el podio de la OAF

Ana Valentina Alarcón Arreghini, de 17 años, decidió participar de las OAF apenas arrancó el año lectivo, antes de la pandemia. “Como era mi último año y pensando que los conceptos me iban a servir para el preuniversitario al que fuera a aplicar y para la vida, en general, decidí participar. No tanto para la competencia ni para ganar, porque no tenía expectativas de llegar a ninguno de los premios, sino para aprender más sobre Física y sobre todo lo que me enseñaron”, comentó la joven que está cerrando esta etapa escolar en el Colegio Universitario Central (CUC), una de las escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo.