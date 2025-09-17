Inicio Sociedad planta
Mejor que el potus: la planta de fácil cuidado con hojas en forma de flecha que llenará de belleza tu sala

Existe una planta capaz de destronar al potus: no solo la supera en belleza, sino que también es fácil de cuidar

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Llegó el fin del potus: conoce la planta que llega para destronarlo.

Si buscas una planta de interior para llenar de belleza tu sala, seguramente el primer ejemplar que se te viene a la mente es el potus. Aunque, no es la única especie adecuada para este fin. De hecho, hoy te recomendaré una que la supera en belleza y cuenta con el plus de no demandar cuidados de jardinería exigentes.

Jardinería: cuál es la elegante planta mejor que el potus para decorar tu sala

Entre las plantas de interior más elegantes, una que no te generará dolores de cabeza y se cuidará sola es la Syngonium podophyllum. Conocida popularmente como “hoja de flecha”, este ejemplar nativo de Sudamérica tiene una coloración vibrante que llenará de vida cualquier rincón de casa.

Según cuentan los expertos de Verdecora, el principal punto de atracción de esta planta es la forma de sus hojas, imitando una flecha filosa. Este ejemplar trepador puede tener un porte rastrero y también extenderse varios metros a través de un soporte tutor.

Syngonium
Esta planta tiene una mayor belleza que el potus.

Además, a medida que la Syngonium se desarrolla, perderá hojas en la parte inferior para generarlas en el sector superior, logrando así una belleza significativa que supera ampliamente al poder ornamental del potus.

Respecto a sus cuidados de jardinería, la planta hoja de flecha no tiene demasiadas exigencias, por lo que es ideal para principiantes, novatos y para quienes no tienen tiempo de cuidar sus ejemplares.

Por ejemplo, la fuente citada señala que si deseamos estimular su crecimiento, debemos colocar la planta en un lugar con luz indirecta, aunque también se desarrollará en espacios menos iluminados. Solamente debemos estar atentos a sus hojas: si pierden color y comienzan a caerse con frecuencia, significa que la especie necesita mayor iluminación.

Planta hoja de flecha
Esta planta de interior se destaca, también, por ser de fácil cuidado.

El punto más complejo en el cuidado de esta planta radica en el riego. Los expertos en jardinería señalan que debemos poner énfasis en la hidratación ya que requiere de una buena dosis de humedad. Al mismo tiempo, es sensible al encharcamiento, por lo que esta tarea debe ser precisa.

En este sentido, los riegos deben ser moderados y acordes al ciclo vegetal del ejemplar: mientras en verano se recomienda regar de forma regular cada dos días, en invierno bastará con un riego semanal. Además, debemos evitar que el sustrato de la planta esté completamente seco.

jardinería planta hoja de flecha Syngonium
Esta es la planta que debes tener en tu sala.

Con estos simples cuidados de jardinería, la Syngonium podophyllum crecerá vigorosa y llenará de belleza nuestra sala.

