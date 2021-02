Mejor de mañana. Canal Siete 4.jpeg

"Siento que es el primer día de clases después de muchas pandemias. Contentos por volver en este formato de mañana que la idea es entretener y disfrutar", dijo por su parte Daniela Gutiérrez, que vuelve a un programa diario tras 3 años.

"Vengo de Estricta, es distinto porque ese es un programa de sociales y eventos. Estoy muy feliz de estar en este programa y muy contento con el equipo y con todos los compañeros que tenemos atrás de cámara. Muy feliz de este desafío y de estar acá con ustedes", contó Lucas Castro quien debuta con un programa en vivo.

Mejor de Mañana contará con actualidad, humor, cocina y diversos segmentos que harán la mañana de los mendocinos más entretenida. En el programa debut estuvieron de invitados Gisela Campos, quien festejó los 60 años del canal y recordó sus inicios y diversos momentos al aire.

"Entré por el tema de Vendimia, fue un gran portón que se me abrió. Según las personas que me convocaron fue por un discurso que di cuando salí virreina porque decían "esa reina habla bien" y esa fue la gran puerta. Hice una prueba de 3 meses y arranqué en "Despierta Mendoza" y luego me sumaron a la primera edición del noticiero haciendo la coconducción con Leandro Baldivieso", recordó Gisela Campos.

La cocina estará a cargo de Adriana Daniele, quien cocinó una exquisita ensalada de quínoa y pollo. Por otra parte, el humor será de Agus Terranova con diversos personajes como Perla Matina, una vecina que interrumpe en los estudios.