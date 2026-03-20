Media Maratón Mendoza 2026: los cortes de tránsito, premios y cómo participar

$350.000 para el ganador

$300.000 para el segundo

$250.000 para el tercero.

También se entregarán $100.000 a quien establezca un nuevo récord del circuito y la misma suma al mejor mendocino o mendocina.

Media maratón de Ciudad 2025

En paralelo, la Municipalidad informó que el domingo se implementará un operativo especial de tránsito para acompañar el desarrollo de la carrera. Si bien el montaje de estructuras comenzará el viernes 20, los cortes vehiculares regirán únicamente el día de la competencia desde las 7.30.

A saber, para el circuito de 10K, las restricciones abarcarán un trazado que inicia en calle Mitre -entre Las Cubas y Vendimiadores-, avanzando hacia el sur hasta Las Heras, luego hacia el oeste hasta Chile y retomando hacia el norte hasta Vendimiadores.

El recorrido continuará por distintas arterias clave como El Parral, Pellegrini, Perú, Videla Correa, San Martín, Colón y nuevamente Chile, incluyendo también interrupciones en Coronel Plaza, España y sectores aledaños.

En cuanto a la prueba de 21K, los cortes se extenderán desde Colón y Chile hasta Boulogne Sur Mer -en sentido sur-norte-, siguiendo por Jorge Calle, Perú y Damián Hudson. También habrá restricciones en Pellegrini, 9 de Julio, Peltier y zonas del entorno del Parque Cívico, donde la circulación será parcial.

Media maratón de Ciudad 2025 Miles de mendocinos correrán la Media Maratón Mendoza 2026. Foto: archivo

El operativo contempla cortes intermitentes, con habilitación progresiva del tránsito a medida que avance la competencia.

Como parte de la propuesta para el público, se instalará un punto de aliento en Boulogne Sur Mer y Emilio Civit, con música y animación para acompañar a los corredores durante el recorrido.

Desde el municipio reiteraron que las inscripciones continúan abiertas a través del sitio oficial, invitando a vecinos y vecinas a sumarse a uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario local.