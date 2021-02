Mayra Tous Vendimia.jpeg

"La reina se ha ido adaptando al cambio social y a cumplir nuevos roles. No podemos hablar de estereotipos, cosificación o que es un concurso de belleza. No hay un reglamento que diga cómo tiene que ser la reina. Sí puede haber una cierta imposición social de parte de la gente, pero no podemos pararnos o centrarnos en algo tan efímero como la belleza porque lo que es bueno para algunos para otros no lo es", agregó la representante de Tupungato en diálogo con Clara Ceschin y Lucas Castro.

"Cuando vi este proyecto lo primero que hice fue hablar con la reina de Guaymallén (Sofía Grangetto). Le dije "quiero imaginarme que este proyecto está basado en tu opinión", pero me dijo que no. Entonces yo me pregunto ¿por qué un hombre que no ha vivido esta situación tiene la potestad de protestar un proyecto de esta magnitud?. Quisiera hablar con él porque quiero que se genere algo y que de una charla no haya confusiones", criticó la joven sobre el proyecto presentado por Ignacio Conte, concejal de Guaymallén por la UCR.

"Me llamó la atención cuando dice "la gente ya no quiere ver a la reina, sino un espectáculo por eso se agotan antes las entradas de las repeticiones" cosa que desmiento porque lo busqué y en una hora se agotaron las últimas entradas del acto central y no las de las repeticiones. La fiesta el día que no tenga reina dejará de ser para mendocinos porque dejarán de llenarse las calles para el Carrusel o la Vía Blanca", aseguró Mayra Tous.

"Es importante destacar que nadie nos obliga a presentarnos. Se podría hacer un proyecto para que las chicas obtengas herramientas para representar a la provincia y se las capacite, en vez de eliminarla", propuso en contrapartida con la idea de eliminar a la reina.

"Jamás me sentí cosificada. Cuando me visto de reina la gente me pide fotos y la verdad que les gusta. Creo que de esto pueden surgir proyectos muy interesantes para hacer crecer a la provincia de Mendoza. Es importante que haya una mujer, joven y con ganas de promocionar a la provincia", finalizó Mayra Tous, a quien le falta la tesis para ser Licenciada en Comunicación social, además de hablar inglés y portugués.