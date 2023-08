Máximo Thomsen enfrentó a la mamá de Fernando Báez Sosa y respondió una incómoda pregunta

Juicio Máximo Thomsen.jpg

"¿Por qué hicieron eso?, ¿por qué mataron a Fernando?" le dijo Graciela a los rugbiers que cometieron el brutal asesinato en febrero del 2020. Quien es señalado como el líder del grupo de los autores del homicidio, Máximo Thomsen, contestó: “Yo no quise matar a nadie”.

Todo ocurrió en medio de una audiencia técnica en los tribunales de La Plata, donde se alegarán las penas de los 8 rugbiers señalados como culpables del aberrante asesinato. En el, Graciela y Silvino Báez Sosa, dieron sus testimonios y luego hablaron con la prensa, donde dejaron en claro una cosa: "que sea perpetua para todos".

"Esperemos a ver qué dice la Justicia. Estamos con fuerza. Esto está a cargo de los jueces. Estos tres años y medio no encontramos la paz, pero esperamos justicia" contó Silvino respecto a todo lo ocurrido en el Tribunal de Casación Penal de La Plata, donde los padres de Fernando Báez Sosa enfrentaron a Máximo Thomsen y los otros 7 acusados.

"Es difícil, nuestra vida ya no es vida, lo tratamos de sobrellevar como podemos. No existe un día que no pase sin pensar en mi hijo, lloro todos los días, lo extraño y trato de sobrellevar mi vida como puedo. Es muy difícil el día a día, no le deseo a nadie que pase por esto. Todos los chicos merecen ir a divertirse y volver sano" cerró el papá de Fernando Báez Sosa.