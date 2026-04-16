Máxima crueldad con su propio perro: se cansó de su mascota y la golpeó con total brutalidad

Un nuevo y aberrante caso de maltrato animal conmociona a los vecinos del barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires. Un hombre fue detenido en las últimas horas tras ser filmado mientras agredía con una violencia inusitada a su propio perro en la zona de los ascensores de un edificio.
El maltrato animal ocurrió el martes cerca de las 22:30 en un edificio ubicado sobre la calle Fitz Roy al 2400. Según se observa en el video, el hombre sale del ascensor junto a la mascota, que se mostraba tranquilo y habituado a salir.
El video del perro y el maltrato animal
Las imágenes del video, que no tardaron en viralizarse y generar un fuerte repudio en redes sociales, son elocuentes. En el video se observa al sujeto increpando al perro de forma agresiva, mientras el perro, visiblemente aterrorizado, intenta buscar refugio en un rincón del palier sin éxito.
La secuencia fue clave para que los vecinos, cansados de escuchar ruidos de maltrato animal, pudieran radicar la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.
Intervención judicial y rescate por el maltrato animal
A raíz de la prueba con el video, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) tomó cartas en el asunto de manera inmediata. Los puntos clave del operativo fueron:
- Detención: el agresor fue interceptado en su domicilio y puesto a disposición de la justicia.
- Rescate: el perro fue retirado de la vivienda para ser evaluado por veterinarios de la Policía de la Ciudad.
- Imputación: el hombre enfrentará cargos bajo la Ley 14.346, que establece penas de prisión para quienes cometan actos de crueldad contra los animales.
Un final a salvo para el perro
Afortunadamente, tras el allanamiento en el departamento de Palermo, se informó que el perro se encuentra bajo resguardo y será entregado en custodia temporal a una ONG protectora de animales para asegurar su recuperación física y emocional.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de denunciar el maltrato animal. En Argentina, este tipo de actos no solo son una falta moral, sino un delito penal.