Máxima crueldad con su propio perro: se cansó de su mascota y la golpeó con total brutalidad

La secuencia fue clave para que los vecinos, cansados de escuchar ruidos de maltrato animal, pudieran radicar la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

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Intervención judicial y rescate por el maltrato animal

A raíz de la prueba con el video, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) tomó cartas en el asunto de manera inmediata. Los puntos clave del operativo fueron:

Detención: el agresor fue interceptado en su domicilio y puesto a disposición de la justicia.

Rescate: el perro fue retirado de la vivienda para ser evaluado por veterinarios de la Policía de la Ciudad.

fue retirado de la vivienda para ser evaluado por veterinarios de la Policía de la Ciudad. Imputación: el hombre enfrentará cargos bajo la Ley 14.346, que establece penas de prisión para quienes cometan actos de crueldad contra los animales.

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Un final a salvo para el perro

Afortunadamente, tras el allanamiento en el departamento de Palermo, se informó que el perro se encuentra bajo resguardo y será entregado en custodia temporal a una ONG protectora de animales para asegurar su recuperación física y emocional.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de denunciar el maltrato animal. En Argentina, este tipo de actos no solo son una falta moral, sino un delito penal.