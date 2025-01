Más de 7.500 metros de tela y 9.500 prendas: la magnitud del vestuario para la Fiesta de la Vendimia 2025

Costureras, planchadoras. vendimia 2025.jpg Costureras, planchadoras, diseñadores y cortadoras. Un gran equipo se prepara para la Fiesta de la Vendimia en marzo. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Di Carlo, diseñador de moda y vestuario de 45 años, oriundo de Rivadavia, recordó en diálogo con Diario UNO el momento exacto en que vivió una emoción indescriptible, un sentimiento de “reír y llorar” a la vez. “Nuestro coloquio fue el domingo 24 de noviembre, en Le Parc. Esa misma noche, supimos que nuestro equipo era el ganador. Fue una alegría enorme, una mezcla de sensaciones”, detalló.

Embed

El equipo comenzó con la confección de los vestuarios el 6 de enero en el mismo lugar donde siguen trabajando. “Es un lugar hermoso que nos permite crear y disfrutar también. Creo que vamos muy bien y estamos organizados para esta difícil tarea de vestir a todos los artistas de ‘Guardiana del vino eterno’”, señaló Di Carlo. Y agregó: “Sabemos que el tiempo es corto, pero amamos la Vendimia y eso es suficiente”.

Segunda vez en el vestuario

Este no es el debut de Adrián Di Carlo como jefe de Vestuario, ya que también asumió esta responsabilidad en la edición 2023. “Es mi segunda Vendimia nacional. La primera fue en 2023, con el mismo equipo. Fue maravillosa la experiencia. La Vendimia significa todo para mí, amo esta fiesta con toda mi alma”, reflexionó.

Con 17 años de trayectoria como vestuarista en vendimias departamentales, obras de teatro y danza, Di Carlo expresó: “También trabajo en obras infantiles durante algunas temporadas de invierno. Esto es todo lo que necesito para seguir mi camino y ser feliz”.

Di Carlo.jpg Di Carlo da instrucciones a una de las costureras de la Fiesta de la Vendimia 2025. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Agradeció especialmente a Franco Agüero, a quien calificó como “querido director”, y a Rafaela Verón, guionista y coreógrafa general, por haber confiado en su trabajo.

“También a nuestra productora, Sara Verón, quien me guía y acompaña en esta tarea, y por supuesto, a mi familia y amigos por el apoyo de siempre”, expresó. También dejó su agradecimiento a Vanesa Cano, asistente y responsable de vestuario especial y a Ariel García, a cargo de maquillaje.

costureras vendimia 2025.jpg Comenzaron a trabajar en el vestuario para la Fiesta de la Vendimia 2025. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

El equipo de Vestuario comenzó a trabajar en mayo organizando los vestuarios por cuadros y escenas. Gran parte de los géneros elegidos tienen tonos pasteles, pero con “sorpresas visuales”.

“Es un honor estar a cargo de este grupo. Este es mi tercer año en el equipo, y me siento feliz de trabajar nuevamente con esta gente maravillosa”, concluyó.

Lucía es costurera y espera con ansias la Vendimia

Lucía Rosales, costurera, de 64 años, dos hijas y seis nietos, siente una gran expectativa por sentarse frente al espectáculo más importante de Mendoza y disfrutar el trabajo realizado con tanto esfuerzo.

Embed

Ella, como cada año, forma parte del plantel que trabaja codo a codo en el espacio cultural Julio Le Parc para que cada una de las 9.500 prendas se encuentre perfectamente diseñada, cortada, confeccionada y planchada.

Lucy, cortadora, y Adrián Di Carlo.jpg Lucy es cortadora para la Fiesta de la Vendimia. Aquí junto a Adrián Di Carlo, jefe de Vestuario. Foto: Gentileza

Hoy, con un orgullo que se le nota en el rostro, se desempeña en el salón de corte. “Es lo que los diseñadores necesitan para hacer su trabajo. Este salón está integrado por el diseñador y tres personas más que nos dedicamos a la elaboración de los moldes y, de esa manera, poder hacer los cortes para el personal de las máquinas”, relató.

costureras en acción vendimia 2025.jpg Diseños, costuras y planchado, todo se realiza en el espacio cultural Julio Le Parc para la Fiesta Nacional de la Vendimia.

“Lo hago todos los años porque me gusta este trabajo y me siento bendecida de poder hacerlo. Representar a Mendoza me genera una profunda alegría y ni hablar cuando veo el escenario y todo lo que fuimos creando en cada vestuario”, continuó.

“Lucy”, que además es profesora de folklore, concluye: “Espero la Vendimia todos los años y me siento nueva cada vez que se aproxima la fecha”.