Más de 150 mil niños argentinos son alérgicos a la leche

La doctora López aclaró que las leches sin lactosa no sirven para el tratamiento de estas alergias: "Argentina es un país muy lácteo. Consumismos mucha leche. Cuando uno deja de consumirla, el intestino deja de producir la enzima para degradar la lactosa. En las leches reducidas parcialmente o totalmente de lactosa, todo depende del individuo. No tienen indicación médica. Sí la tienen las fórmulas especiales cuando un niño tienhe alergia a la proteína".

Sostener la lactancia materna es la primera línea de tratamiento. En todo caso la madre debe hacer una exclusión del consumo de lácteos para no pasarle proteínas al hijo. Pero si el niño no puede seguir lactando hay fórmulas especiales en las que la proteína está rota en varias partes y se puede digerir mejor. Son leches especiales, algunas con lactosa y otras sin lactosa

"La alergia general es una condición benign y trasitoria, sobre todo los proctocolitis. Se resuelve al año de vida o a los dos años. Hay otras alergias que pueden producir anafilaxia y extenderse más años. Hoy hay más cantidad de niños con alergias más severas que se están prolongando. Ya en la adultez es raro pero puede haber un porcentaje muy bajo que siga con la alergia", señaló también Karina.

El calcio

La experta se refirió también al consumo de calcio. "Los primeros mil días de vida del niño aseguran el calcio que da la leche materna o de fórmulas. Después el calcio debe sostenerse con una dieta variada y si al chico no le gusta la leche hay que complementarla con otros productos con calcio y Vitamina D".

Todo parte en el hogar. Si los padres no consumen frutas, verduras ni pescados, los niños tampoco lo van a hacer