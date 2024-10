Martín Caparrós reveló que tiene ELA y que ya empezó a sentir los síntomas

Y agregó: “Vi que era interesante ese doble recorrido, por mi vida y por mi enfermedad, pero lo que me hizo decidirme a publicarlo fue que se lo di a leer a Marta y ella estuvo de acuerdo; y que empecé a tener síntomas en los brazos, de manera que iba a salir del armario quisiera o no quisiera. Ya no podría seguir diciendo que no tenía diagnóstico, que era algo desconocido que sólo me afectaba las piernas”.

Con respecto a su diagnóstico, el escritor tildó a ELA como “una palabra engañosa”. “Es como decir ‘cáncer’, muchas enfermedades que llamamos con esos nombres no sabemos en realidad en que se diferencian unas de las otras. Es como un envejecimiento acelerado, pero es que los científicos ni siquiera entienden cómo funciona ese proceso biológico. Lo que sí saben es que la esperanza de vida es de tres a cinco años, que en algún momento tienes problemas para respirar o incluso para hablar. Y en algún momento te mueres”, explicó Caparrós.

Martín Caparrós enfermedad.jpg El escritor Martín Caparrós sufre Esclerosis Lateral Amiotrófica y afirmó que ya empezó a sentir los síntomas

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) afecta a las neuronas motoras que se encargan de transmitir las órdenes de movimiento desde el cerebro hasta los músculos. Por eso, los afectados pierden la movilidad de su cuerpo. Es imposible de prevenir porque se desconocen las causas que la provocan.

Síntomas de Esclerosis Lateral Amiotrófica

Dificultad para levantar cosas, subir escaleras y caminar

Dificultad para respirar

Dificultad para tragar, asfixia con facilidad, babeo o náuseas

Caída de la cabeza debido a la debilidad de los músculos del cuello

Problemas del habla, como un patrón de discurso lento o anormal (arrastrando las palabras)

Cambios en la voz, ronquera

Otros hallazgos incluyen:

Depresión

Calambres musculares

Rigidez muscular, llamada espasticidad

Contracciones musculares, llamadas fasciculaciones

Pérdida de peso

